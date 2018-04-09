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Baybars, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı heyetini kabul etti

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Avukat Deniz Düzgün başkanlığındaki Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı heyetini kabul etti.
Baybars, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı heyetini kabul etti

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde, insan haklarının iyileştirilmesi ve yapılması gereken hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında neler yapılabileceği ele alındı.

Vakıf yetkilileri görüşmede, gündemde olan Şartlı Tahliye Tüzüğü ile ilgili görüşlerini İçişleri Balkanı Ayşegül Baybars’a ileteceklerini belirtti.

Bakan Baybars da kabulde yaptığı konuşmada, insan hakları ihlallerini içeren sair uygulamalar konusunda önümüzdeki dönemde Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ile görüş alış verişinde bulunup,  işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

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