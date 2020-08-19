Baybars, Lapta bölgesini ziyaret ederek bölge muhtarlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir süre önce başlattığı bölge ziyaretleri kapsamında Lapta bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bakan Baybars, bölge ziyaretleri öncesi Çamlıbel Bucağı ve Sağlık Ocağını ziyaret ederek, personel ile sohbet edip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a Lapta bölge ziyaretleri sırasında Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Bakanlık Müdürü Mazlum Kortaş ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Çamlıbel Belediye restoranında gerçekleşen toplantıda, Akdeniz, Çamlıbel, Hisarköy, Kayalar, Kozanköy ve Tepebaşı muhtarlarıyla bir araya gelen Bakan Baybars, muhtarların her zaman özveri içerisinde çalıştıklarını ve halkla en fazla iletişimi olan yerel demokrasinin en önemli dayanağı konumunda olduklarını ifade etti.

Sosyal mesafe kurallarının gözetildiği toplantıda Bakan Baybars, muhtarların sorularını yanıtlayarak, bölge sorunları hakkında da bilgi aldı.

“ÜLKENİN HER KÖŞESİNDE HALKIMIZIN EŞİT HİZMETE ULAŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN MUHTARLARIMIZLA İŞBİRLİĞİ VE İSTİŞARE İÇERİSİNDE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ortaya koydukları hedefler doğrultusunda otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, 240 muhtarlığın daha çağdaş binalara kavuşturulması ve muhtarların çağdaş sistemlerle vatandaşlara daha iyi hizmet sunması amacıyla çalıştıklarını ifade eden Baybars, birçok eksikliğe rağmen büyük özveriyle görev yapan muhtarların ödenek katkı paylarının %50’den %75'e çıkarılmasını hak ettiklerini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim”dedi.

Baybars, “yerelde vatandaşımıza daha çağdaş hizmet sunmak ve ülkenin her köşesinde halkımızın eşit hizmete ulaşmasını sağlamak için her zaman muhtarlarımızla işbirliği ve istişare içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çamlıbel Belediye restoranında gerçekleşen toplantının ardından Çamlıbel köy kahvehanesindeki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Bakan Baybars, burada maskesi olmayan özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıtarak, maske kullanımının önemi hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Burada vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Baybars, daha sonra Çamlıbel’den hareket ederek Lapta’ya geçti.

Lapta Belediye Binasın’da Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile bir süre başbaşa görüştükten sonra bölge muhtarlarıyla istişare toplantısına başladı.

“MASKE TAKMA, KİŞİSEL HİJYENİMİZE DİKKAT ETME VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMAK TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR”

Bakan Baybars, Lapta bölge ziyaretlerinin ikinci bölümünde Lapta Belediyesinde, Lapta Başpınar Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Türk Mahallesi ve Yavuz Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgesel sorunların çözümü hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantıda muhtarların sorularını da cevaplayan Bakan Baybars’ın halk sağlığının korunması ve sosyal mesafe kurallarına uygun olması için bölge muhtarlarıyla yapılacak toplantıları üç periyota gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Baybars, Koronavirüs ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Kurulları’nın koordinesinde belediyelerimizin ve polisimizin denetimleri sıklaştırmaya başladığını fakat bunun yanında en önemli mücadelenin halkın bilinçlendirilmesi sayesinde verilebileceğinin altını çizdi.

Baybars, toplantıya katılan muhtarlardan bölgelerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara halkın rehavete kapılmadan uymalarını sağlamak için özellikle maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kurallarının uygulanması hususlarında devamlı süretle bilgilendirme yapmalarını istedi. Baybars, “maske takma, kişisel hijyenimize dikkat etme ve sosyal mesafe kurallarına uymak toplumsal bir sorumluluktur” dedi.

Bakan Baybars, Lapta bölgesi ziyaretlerinin son bölümünde ise Sadrazam Köyde muhtar ve bölge halkıyla açık alanda yapılan toplantıda bir araya geldi. Sadrazam köyde gerçekleşen toplantıda Baybars, gençlerin kırsal kesim arsaları sorunları ve bölge insanının çeşitli konulardaki sorularına yanıt vererek, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Sadrazam Köyde samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından İçişleri bakanı Baybars, bürokratlarıyla birlikte Kayalar köyünü de ziyaret ederek köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ziyaretlerini tamamladı.