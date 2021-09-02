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Baybars: Maraş Sosyal Konut Projesi'ni hayata geçirin

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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümete Maraş Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirme çağrısında bulundu. 
Baybars: Maraş Sosyal Konut Projesi'ni hayata geçirin

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümete Maraş Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirme çağrısında bulundu. 


Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Baybars, Gazimağusa ve Maraş ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, HP’nin hükümette olduğu dönemde hazırladıkları Maraş Sosyal Konut Projesi’ni hatırlattı ve hükümete “Yüzlerce Mağusa gencini ev sahibi yapmak için başlattığımız projeyi hayata geçirin” çağrısı yaptı. 


Hükümetin sürekli kapalı Maraş’a dair açıklama yaptığını ancak açık Maraş’la ilgili hiçbir girişimde bulunmadığını savunan Baybars, şu ifadeleri kullandı: 


“Hatırlanacağı üzere Açık Maraş'a yönelik belki de en büyük devlet projelerinden birini biz ortaya koymuştuk. Maraş Sosyal Konut Projesi.Yine hatırlanacağı üzere, yeri belirlemiş, projelerimizi tamamlamış, sunumunu halka yapmıştık. Yapım aşamasına geçmemize çok kısa bir süre kalmışken ise hükümet malum gerekçelerle bozulmuştu. 
O günlerde, düşünmüştüm ki bizim Mağusa halkı için başlattığımız bu önemli projeyi, kendilerini Maraş’ın hamisi diye göstermeye çalışan yeni hükümet ortakları devam ettirip tamamlayacaklar.Tamamlamak ne kelime proje rafa kalkmış durumda. Kapalı Maraş için sabah akşam açıklama yapanlar, açık Maraş'ın yüzüne bile bakmıyorlar.”


Baybars açıklamasında, “Boş binalarla dolu kapalı Maraş’a verdiğiniz değeri bir kez de Açık Maraş’a verin.” ifadesine yer verdi. 

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