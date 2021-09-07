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Baybars: “Mehmetçik İmar Planı kurultaya feda ediliyor”

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Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurban edildiğini, seçim yatırımı için vaatler verildiğini, Mehmetçik İmar Planı’nın önünde ise UBP Kurultayı olduğunu söyledi.
Baybars: “Mehmetçik İmar Planı kurultaya feda ediliyor”

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

 

 “Mehmetçik’te imar planı geçerse plansız yapılaşmadan kurtulacaklar”

Mehmetçik Belediye Başkanı’nın Mehmetçik İmar Planı’nın hayata geçirilmemesi hakkındaki şikayetleri hakkında konuşan Baybars, “Mehmetçik İmar Planı bizim dönemimizde hazırlanan 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Burada Kumyalı ve Karpaz emirnamesi var. İmar planıyla emirnamelerden ve plansız yapılaşmadan kurtulacaklar” dedi.

 

“Mehmetçik İmar Planı kurultaya feda ediliyor”

Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurban edildiğini, seçim yatırımı için vaatler verildiğini, Mehmetçik İmar Planı’nın önünde ise UBP Kurultayı olduğunu, bu planı da kurultayın sıkıntıya soktuğunu anlatan Baybars, “Bazı kesimlere Başbakan Ersan Saner tarafından söz verildiğini anlıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hayati öneme haiz iki imar planının önündeki engel Ersan Saner’dir. Kendisi planlı yaşamı savunan bir kişi değil” diye konuştu.

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