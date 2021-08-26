  • BIST 1.460,720
  • Altın 479,45
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Baybars: Mesele testlerin ücretli hale getirilmesinden daha da vahim bir meseledir

» »
"Mesele ortada güven duyulacak bir hükümetin olmayışıdır"
Baybars: Mesele testlerin ücretli hale getirilmesinden daha da vahim bir meseledir

HP Milletvekili Baybars'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: 

Mesele Maliye’nin finansman kaynaklarının tükenmesi yüzünden herkese yapılacak pcr ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesinden ötedir.

Mesele başbakanın bu olayı, aşısızları aşı olmaya özendirmek için ortaya koyduğunu iddia ederek, sadece aşısızlara ücretli olacağını açıkladıktan 2 gün sonra bu yeni kararın açıklanmasıdır.

Mesele devlet ciddiyetsizliğidir.

Mesele halkın gözlerinin içine baka baka yalan söyleme meselesidir.

Mesele devletin zorunlu kıldığı bir uygulamadan ötürü zaten batmış işletmelere yardım etmek yerine sırtlarına daha da yük bindirilmesidir.

Mesele öngörüsüzlüktür.

Mesele plansızlıktır.

Mesele ortada güven duyulacak bir hükümetin olmayışıdır.

Mesele günü birlik politikalarla ülke yönetmeye kalkmaktır.

Mesele budur.

Yani, mesele testlerin ücretli hale getirilmesinden daha da vahim bir meseledir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Kara Para’ Kararnamesinden Kimler Yararlandı?”26 Ağustos 2021 Perşembe 10:44
  • Türkiye Basını: KKTC’de mutfak tüpü karaborsaya düştü26 Ağustos 2021 Perşembe 10:36
  • Emekli subaylar derneği: GKK’ya yönelik düzeysiz karalama ve eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir26 Ağustos 2021 Perşembe 10:33
  • Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek26 Ağustos 2021 Perşembe 10:06
  • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, yangınlara karşı ortak etkinlik düzenliyor26 Ağustos 2021 Perşembe 09:22
  • Girne'de 12 saatlik elektrik kesintisi!26 Ağustos 2021 Perşembe 09:07
  • Mağusa'da uzun aşı kuyrukları oluştu26 Ağustos 2021 Perşembe 08:52
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?26 Ağustos 2021 Perşembe 08:35
  • Bakanlar Kurulu bir çok karar aldı. İşte o kararlar26 Ağustos 2021 Perşembe 07:54
  • Bakanlar Kurulu 47 yeni vatandaşlık verdi26 Ağustos 2021 Perşembe 07:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti