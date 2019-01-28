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Baybars: Muhtarlar artık yeni ve sağlıklı binalarda hizmet verecek

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İçişleri Bakanlığı’na bağlı muhtarlıkların yeni ve çağdaş binalara kavuşması amacıyla bakanlık adım attı
Baybars: Muhtarlar artık yeni ve sağlıklı binalarda hizmet verecek

41 muhtarlığın yeni binalara taşınması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Asin İnşaat Firması arasında protokol imzalandı.Protokol imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bakanlığın, yıllardır çözülmeyen bir sorunu daha aşmak adına adım attığını ifade ederek, muhtarlıkların yerel demokrasinin temel taşı olduğunu anımsattı.

Halkın ihtiyaçlarını gidermek adına muhtarlıkların önemli görevler yüklendiğini kaydeden Baybars, muhtarların, daha iyi hizmet vermelerini sağlayacak olan yeni binaların inşası için 2018 yılında ihaleye çıkıldığını hatırlattı.

Baybars, ihaleyi kazanan firmanın 41 yeni binanın inşasını yapacağını vurgulayarak, inşa sürecinin ardından muhtarların yeni ve sağlıklı binalara kavuşacağını söyledi.

Proje 5,428,464.53 TL’ye mal olacak.

Protokol kapsamında Gazimağusa Belediyesi’ne 11, Güzelyurt Belediyesi’ne 5, Lefkoşa Belediyesi’ne 3,Girne, İskele, İnönü ve Lapta Belediyelerine 2’şer, Değirmenlik, Serdarlı, Yenierenköy, Beyarmudu, Geçitkale, Vadili, Dipkarpaz, Dikmen, Büyükkonuk, Lefke, Yeni Boğaziçi, Mehmetçik, Paşaköy, Akdoğan ve İnönü Belediyelerine 1’er yeni muhtarlık binası inşa edilecek

BRT

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