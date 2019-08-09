Baybars: Mutluluğun adil paylaşımı, gelir ve zenginliğin paylaşılmasından çok daha önemlidir

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, insanların yaptığı işten, yaşadığı yerden mutlu olmasının esas gaileleri olduğunu belirtti.

Bakan Baybars, “Bölgedeki fiziki imkânları planlı bir şekilde bölge halkına açmazsanız, bölgedeki ekonomiyi canlandırmazsanız, sosyal gelişimi sağlamazsanız, insanların mutluluğu yakalaması mümkün değildir.” dedi.

Etkinlikte söz alan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediye başkanları da, imar planının önemine dikkat çekerek, planın her üç belde için de gerekli olduğunu vur yaptılar.

BAYBARS; “YAŞAM KALİTESİ ÖNCELİĞİMİZDİR.”

“İmar Planıyla öncelikle amaçladığımız şey, insanların yaşam kalitesini geliştirmek, istihdam, beslenme ve barınma sorunlarını çözmek, Biyolojik çeşitliliği korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilecek olanaklar yaratmak, temiz su bulmayı sağlamak, tarihi kültürel miraslarımızı korumak, insanların bu bölgede yaşarken, çalışırken, yatırım yaparken mevcut olan risklerini en minimum hale indirmektir”

MUTLULUĞUN ADİL PAYLAŞIMI, GELİR VE ZENGİNLİĞİN PAYLAŞILMASINDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR.

“Mutluluğun adil paylaşımı, gelir ve zenginliğin paylaşılmasından çok daha önemlidir. Dolayısıyla bireysel mutluluğun yanında, o bölgede yaşayan tüm insanların genelini de dikkate alarak planlar hazırlamak ve tüm toplum katmanları arasında bir harmoni oluşturmak şarttır. En iyiyi bulma yolunda, hepimiz kendi bakış açımızdan bir şeyler katacak, günün sonunda bir harmonide buluşacak ve kentsel mutlulukla birlikte bireysel mutluluğu da sağlayabileceğiz.” diye konuşan Baybars, sözlerini şöyle sürdürdü:

KKTC’nin yaklaşık %14’ünü oluşturan bir alanı planlarken farklı talep ve beklentileri olan birçok insanın görüşlerini değerlendirdiklerini söyleyen Baybars;

“Mekâna mutluluğu yansıtmak için yürüttüğümüz çalışmaların yanında kentsel gelişimin önünü de açmak adına, arazi sahiplerini, müteahhitleri, sivil toplum örgütlerini, yerel politikacıları, üniversitelerimizin çok değerli hocalarını, farklı gruplardaki talep ve beklentilerini hep dinlemeyi, anlamayı tercih ettik.”

PLANI HAYATA GEÇİRMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR

Planı hayata geçirmenin sadece İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’nin veya yerel yönetimlerin sorumluluğu olmadığına dikkat çeken Baybars. “Planı hayata geçirmek hepimizin sorumluluğudur” dedi. Baybars şu şekilde devam etti:

“İmar Planı, aslında tüm sektörlerin; tarım, turizm, yükseköğrenim ve bölgede öncü olacak gayrimenkul gibi sektörlerinin temsilcileri tarafından ortaya konan görüşlerle harmanlandı. Bu plan yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkması gereken hepimizin plana uygun politikalar üretmek amacıyla, özelde merkezi yönetimlerin yasalar yapması, teşvik politikalarını değerlendirmesi, yatırımcıyı koruması, yeşile, çevreye, doğaya uygun altyapı ve korumaları gerçekleştirmesi gerekiyor. Planın uygulanması aşamasında herkesin desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Bakan Baybars, “Muhteşem bir plan da yapsanız, bu uygulama tüm ülke tarafından, tüm politikacılar tarafından sahiplenmediği takdirde başarıya ulaşma şansı ne yazık ki yoktur.” Dolayısıyla bu bir başlangıçtır. Bugün burada sizlerle neyi paylaşıyoruz; önerileri, daha önce hem belediyelerle hem de sektörlerle yapılan toplantılarda çıkan öneri kararları sizlerle paylaşacağız. Tabi ki en doğrusunu halkın kendisi, burada yaşayanlar bilir. O nedenle sizlerin katkısı çok önemlidir. Bu toplantı aslında süreci sona götürme noktasında en değerli dokunuşları yapacağımız aşamadır. Ülkeyi emirnamelerle yönetmeye karşı olduğumuzu, bir yıl içerisinde emirnamenin yerini sağlıklı bir planın alacağını söylemiştik. Sözümüzü tuttuk. Bugün çok geniş bir ekip ve yoğun çalışma saatleriyle karşınızda bir Plan Taslağı var. Bundan sonra bu hayali gerçekleştirmek hepimize kalmıştır.”

İçişleri Bakanı Baybars, konuşmasının sonunda planın oluşmasına katkı koyan Belediye başkanlarına, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

ZURNACILAR: İMAR PLANLARININ GEREKLİLİĞİ TARTIŞILMAZDIR

Toplantıda ilk sözü alan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın çağrısıyla, 31 Ekim 2018’de bu sürece dâhil olduklarını belirtti.

“2019 yılı içerisinde, birlikte hareket etme adına bir komite oluşturuldu ve bu komitede ekiplerimizle aktif olarak çalışmaya başladık. Bölgemizle ilgili hassas konuları burada paylaşıp aktardık. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi adına kendi aramızda protokol de imzaladık” diye konuşan Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi’nin kendine has özellikleriyle çok hassas bir bölge olduğunu ifade etti.

Zurnacılar konuşmasına şu şekilde devam etti:

Yeniboğaziçi bir turizm beldesidir ve ülkemizin en güzel yerleşim yerlerinden biridir. İmar planları hazırlanırken, yerel yönetimlerin imar planlarına katkıları oldukça önemlidir. Bizler de çalışmalara 2019 içerisinde katılım gösterdik ve elimizden gelen katkıyı ortaya koyduk. Bölgemiz gelişen ve yatırım alan bir bölgedir. Ancak tabii ki bu gelişim ve yatırım yapılırken imar planı gerekliliği de tartışılmazdır. Korunması gereken değerlerimizi korumalıyız; koruyalım. Gelişmeleri de planlayarak ülkemize kazandıralım diyoruz. Bu bilinci taşıdığımıza inanıyorum. İmar planı çalışmaları sırasında, bölgemizde birçok eksikliğin olduğunu gördük. İmar planıyla bunların tamamlanacağını da söyleyebilirim.”

SADIKOĞLU: ÇOK YÖNLÜ BİR TASLAK ORTAYA ÇIKTI

Zurnacılar’ın ardından kürsüye gelen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İmar Planı çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla üç belediyenin işbirliği yapmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

Sadıkoğlu, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın coğrafik anlamda en büyük imar planı çalışması olma özelliğini taşıdığına dikkat çekerek, “2019 yılının Ocak- Temmuz ayları arasındaki kısıtlı zamanda, bakanlık, belediyeler ve tüm paydaşlar arasında görüş alış verişi, itirazlar, talepler, uzlaşmalar ve uzlaşmazlıklarla birlikte çok yönlü bir plan taslağı ortaya çıkmıştır.

Coğrafik anlamda en büyük imar planı çalışması olan planın özellikle emirname yayınlanmasından sonra 2016-19 yılları arasında tamamlanmış olması gereken bir çok çalışma, 2019 Ocak- temmuz arasındaki kısıtlı zamanda, bakanlık, belediyeler ve tüm paydaşlar arasında görüş alış verişi, itirazlar, talepleri uzlaşmalar ve uzlaşmazlıklarla birlikte çok yönlü bir plan taslağı ortaya çıkmıştır. Bizden sonraki nesillere sürdürülebilir, sosyo ekonomik ve sosyo kültürel kentler bırakmak hedefiyle, kalbinde koruma, mantığında bölgesel kalkınma ile çıkılan bu yolda belediye olarak üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirmiş bulunmaktayız diye konuştu.

ARTER: İMAR PLANINA HERKES SAHİP ÇIKMALI

Sadıkoğlu’nun ardından konuşan Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter de, “imar planının gerekliliğine inandığımız için bu sürecin başlatılmasına çok sevindik” dedi.

Bölge için bir imar planı ihtiyacı var mıydı sorusuna cevap verilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Arter, “Ancak bu bir vizyon meselesidir. 20 yıl sonrayı görebilmek önemlidir. Bu imar planı hazırlanması şart idi. Ancak bu 2 yılık süre içerisinde zaman zaman tartışıldı. Hem fikir olunmaya konular ortaya çıktı. Bunları normal karşılıyorum çünkü planlama derken aslında geleceği planlıyorsunuz. Buradan samimiyetle ifade etmek isterim ki, herkes bu plana sahip çıkmalı. Bu taslakta beğenilmeyen, gözden kaçanlar varsa daha sonra tamamlanır. Bu ülkenin bu planlara ihtiyacı vardır. Herkes bu planı destekleyecek ve bu plan hayat bulacak” diye konuştu.