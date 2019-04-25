  • BIST 94.499
  • Altın 243,767
  • Dolar 5,9310
  • Euro 6,6059
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Baybars: "Nüfus konusunda netiz... Nüfusumuz 374.299..."

» »
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT'de yayınlanan Basın Odası programında vatandaşlık ve nüfus konusundaki soruları yanıtladı.
Baybars: "Nüfus konusunda netiz... Nüfusumuz 374.299..."

Baybars'ın BRT'de yayımlanan programda açıklamaları şöyle;

“Nüfus konusunda netiz. Resmi site var. Worldpopulation.org diye. Oradaki tablo temsili ve tahminidir. Nüfus da hiçbir zaman kesin olamaz, tahminidir. Dakikada kaç kişi öldü, doğdu rakamları değişir. Bunlar bir projeksiyona göre verilir. Nüfus, bir ülkede belli bir tarihte yaşayan yurttaş ve yurttaş olmayanların toplamına verilen isimdir.

374.299 kişi demiştik nüfusa. Daha önce söylediğimizde öğrencilerin kayıt altına alınma süreci devam ediyordu. 374 binin içinde öğrenciler, işçiler, refakatçi, ziyaretçi var.

Askerler ve turistler hariç herkes var. Bunu açıkladığımızda öğrenciler 59 bindi, dün itibariyle 62 bindir. Öngörümüz öğrencilerin 65 bine çıkabileceği yönünde.

Eğitim Bakanlığı’na gelen bilgiler üniversitelerden gelen bilgilerdi. Eğitim Bakanlığı da bu listeler üzerinden hareket ediyordu. Hukuk fakültelerinde sadece sınavlara gelme gibi bir durumu okul kabul ediyorsa öğrenci her zaman öğrenci muhaceret izni alması gerekmiyor. Muhaceret sayısıyla öğrenci sayısı bu yüzden her zaman birbirini tutamayabilir. Bizim muhaceret sistemimizde eğer okulunuzu dondurmuşsanız, 90 gün içinde yasal statünüzü başka şekle sokmak veya ülkeden çıkış yapmak zorundasınız. Aksi halde öğrenci muhaceret izniniz iptal olur.

Ülkeye giriş-çıkışlarda, özellikle deniz-havalimanlarındaki yazılım bugüne kadar şuna cevap veriyordu; işlem bazında bilgi veren bir sistemimiz vardı. Bu ülkeye 1.5 milyon giriş, 1 milyon 200 bin de çıkış işlemi yapıldı deniyordu. Bu sistemde polis muhaceretle de yaptığımız çalışmada çok güzel kademelere ayrıldı ve tek bir arayüz üzerinden tüm hem statüyü ortaya koyacak, buna dayalı olarak ülkeye giriş izni verip vermeme noktasında da daha ciddi bir denetim yapabileceğimiz bu yazılımı tamamlamak üzereyiz".

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi25 Nisan 2019 Perşembe 19:22
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi25 Nisan 2019 Perşembe 19:19
  • Derya, SRÖV hizmet binasından atılıyor, hizmet verecek mekan yok25 Nisan 2019 Perşembe 18:34
  • Hamzaoğulları: "Hayallerimiz federal çözüm... Gerçeklerimiz Meclis arazisine havuzlu park"25 Nisan 2019 Perşembe 16:55
  • Gazimağusa ve Girne’de hafta sonu turizm şöleni düzenleniyor25 Nisan 2019 Perşembe 16:42
  • “Cumhurbaşkanının güzel bir girişim konusunda kim yapacak çekişmesi içinde olması düşünülemez”25 Nisan 2019 Perşembe 16:35
  • Cumhurbaşkanlığında 3. Çocuk Çalıştayı düzenlendi25 Nisan 2019 Perşembe 16:19
  • Çekirge sürüsü mücadelesi tamamlandı25 Nisan 2019 Perşembe 15:50
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim’i kabul etti25 Nisan 2019 Perşembe 15:30
  • YDP heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’ni ziyaret etti25 Nisan 2019 Perşembe 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti