Baybars: "Nüfus konusunda netiz... Nüfusumuz 374.299..."

Baybars'ın BRT'de yayımlanan programda açıklamaları şöyle;

“Nüfus konusunda netiz. Resmi site var. Worldpopulation.org diye. Oradaki tablo temsili ve tahminidir. Nüfus da hiçbir zaman kesin olamaz, tahminidir. Dakikada kaç kişi öldü, doğdu rakamları değişir. Bunlar bir projeksiyona göre verilir. Nüfus, bir ülkede belli bir tarihte yaşayan yurttaş ve yurttaş olmayanların toplamına verilen isimdir.

374.299 kişi demiştik nüfusa. Daha önce söylediğimizde öğrencilerin kayıt altına alınma süreci devam ediyordu. 374 binin içinde öğrenciler, işçiler, refakatçi, ziyaretçi var.

Askerler ve turistler hariç herkes var. Bunu açıkladığımızda öğrenciler 59 bindi, dün itibariyle 62 bindir. Öngörümüz öğrencilerin 65 bine çıkabileceği yönünde.

Eğitim Bakanlığı’na gelen bilgiler üniversitelerden gelen bilgilerdi. Eğitim Bakanlığı da bu listeler üzerinden hareket ediyordu. Hukuk fakültelerinde sadece sınavlara gelme gibi bir durumu okul kabul ediyorsa öğrenci her zaman öğrenci muhaceret izni alması gerekmiyor. Muhaceret sayısıyla öğrenci sayısı bu yüzden her zaman birbirini tutamayabilir. Bizim muhaceret sistemimizde eğer okulunuzu dondurmuşsanız, 90 gün içinde yasal statünüzü başka şekle sokmak veya ülkeden çıkış yapmak zorundasınız. Aksi halde öğrenci muhaceret izniniz iptal olur.

Ülkeye giriş-çıkışlarda, özellikle deniz-havalimanlarındaki yazılım bugüne kadar şuna cevap veriyordu; işlem bazında bilgi veren bir sistemimiz vardı. Bu ülkeye 1.5 milyon giriş, 1 milyon 200 bin de çıkış işlemi yapıldı deniyordu. Bu sistemde polis muhaceretle de yaptığımız çalışmada çok güzel kademelere ayrıldı ve tek bir arayüz üzerinden tüm hem statüyü ortaya koyacak, buna dayalı olarak ülkeye giriş izni verip vermeme noktasında da daha ciddi bir denetim yapabileceğimiz bu yazılımı tamamlamak üzereyiz".