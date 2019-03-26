  • BIST 98.172
  • Altın 233,191
  • Dolar 5,4808
  • Euro 6,2017
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Baybars nüfusu açıkladı

» »
Baybars el düşürdü
Baybars nüfusu açıkladı

Baybars, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi resmi verilerine göre bugün itibariyle ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının 252 bin 497, geçerli izinli kişi sayısının ise 121 bin 802, toplam rakamın da 374 bin 299 olduğunu açıkladı.

 

Meclis’te konuşan Baybars, “Nüfus dinamiktir. Nüfus belli bir tarihte, sınırları belli olan bir yerde yaşayan insandır. Doğru tanım budur” dedi.

Baybars ülkede öğrenci izinli sayısının 59.482 olduğunu da açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hintkeneviri ithal ve tasarrufundan bir tutuklama26 Mart 2019 Salı 11:21
  • Ev Açma ve hırsızlık26 Mart 2019 Salı 11:19
  • Naim cinayetinde flaş gelişme26 Mart 2019 Salı 10:34
  • YKP: Yüzleşme mücadelesi onurlandırıldı26 Mart 2019 Salı 10:16
  • Cep telefonu hırsızı iki gün sonra yakalandı26 Mart 2019 Salı 10:00
  • Bu bölgelere 5 saat elektrik verilemeyecek26 Mart 2019 Salı 09:52
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Mart 2019 Salı 08:12
  • Hayvan Üreticileri Birliği'ne yeni başkan adayı Cemal Darbaz adaylığını açıkladı25 Mart 2019 Pazartesi 22:20
  • Meteroloji'den uyarı25 Mart 2019 Pazartesi 18:19
  • Çeler: "Yüzünüzü bir gün bile güldürebilirsek ne mutlu bize"25 Mart 2019 Pazartesi 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti