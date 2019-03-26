Baybars nüfusu açıkladı

Baybars, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi resmi verilerine göre bugün itibariyle ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının 252 bin 497, geçerli izinli kişi sayısının ise 121 bin 802, toplam rakamın da 374 bin 299 olduğunu açıkladı.

Meclis’te konuşan Baybars, “Nüfus dinamiktir. Nüfus belli bir tarihte, sınırları belli olan bir yerde yaşayan insandır. Doğru tanım budur” dedi.

Baybars ülkede öğrenci izinli sayısının 59.482 olduğunu da açıkladı.