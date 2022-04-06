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Baybars: Pes doğrusu!

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Bu saatlerde Meclis’te hukuk adına, demokrasi adına, yasama faaliyetleri adına “ bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa oluyor. Pes doğrusu !"
Baybars: Pes doğrusu!

İşte Baybars'ın açıklaması:

"12 saattir Meclis’te sözde Yerel Yönetimler Reformu’na ilişkin yasa tasarısının makul seviyede tartışılması için çalışıyoruz. Paydaşların toplantıya katılımını, Ülkesel Fizik Planı çerçevesinde yapılan yerleşim stratejilerinin dinlenmesi için ŞPO’nun dinlenmesini talep ediyoruz. Herhangi bir veriye dayanmayan, kriter belirlenmeden, halka rağmen siyasi ve seçime yönelik saiklerle belediyelerin sayısı üzerinden yapılan pazarlıklara itiraz edip ( belediyelerin özerkliği, kurumsal kapasitesi, yetki ve sorumluluklarının ortaya konulması, gelir kaynaklarının değerlendirilmesi , mali ve idari yapısı gibi konularda ) yasaya katkı koyma taleplerimizi komite başkanı dinlemiyor, “biz yaptık oldu” anlayışı ile memleketi kaosa sürüklemekten çekinmiyor.

Bu saatlerde Meclis’te hukuk adına, demokrasi adına, yasama faaliyetleri adına “ bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa oluyor. Pes doğrusu !"

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