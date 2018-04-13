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Baybars: “Planlı şehirler, ülkenin düzen içinde gelişmesi için önemli”

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Baybars: “Planlı şehirler, ülkenin düzen içinde gelişmesi için önemli”
Baybars: “Planlı şehirler, ülkenin düzen içinde gelişmesi için önemli”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkenin bir düzen içinde gelişmesi için planlı şehirlerin önemine işaret ederek insanların kaliteli bir yaşam standardına sahip olması için de bunun gerekli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merter Refikoğlu başkanlığındaki Şehir Plancıları Odası’nı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede planlama mesleği, imar planları, Şehir Planlama Dairesi, belediyeler, imar emirleri, emirnameler, kaçak yapıların önlenmesi ve tarihi eserlerin korunması konuları ele alındı.

Oda tarafından hazırlanan rapor Bakan Baybars’a sunularak, Oda’nın meslekleri ile ilgili her türlü konuda bakanlıkla işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

BAYBARS: “İMAR PLANLARI KAMU YARARI GÖZETİLEREK SONUÇLANDIRILACAK”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars kabulde yaptığı konuşmada, Şehir Plancıları Odası’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkesel Fiziki Planı doğrultusunda imar planlarının hazırlanmasının hükümet programında da yer aldığını ifade eden Baybars, ilçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de hizmet alınarak mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefiyle sürdürülen çalışmaların Ülkesel Fiziki Plan kapsamında kamu yararı gözetilerek sonuçlandırılacağını söyledi. 

Bakan Baybars, tüm bölgelerde planlı şehirler yaratmanın ülkenin bir düzen içerisinde gelişmesi için önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ülkenin gerek üst gerekse de alt yapı olarak planlı ve düzenli bir gelişim içerisinde olması, insanımızın kaliteli bir yaşam standardına sahip olması açısından da oldukça önemlidir. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu yaparken de Şehir Plancıları Odası’ndan ve uzman şehircilerden yararlanmaktan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

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