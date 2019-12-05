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Baybars; “Samimi ve verimli görüşmeler yaptık"

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temasları çerçevesinde mevkidaşı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüştü.
Baybars; “Samimi ve verimli görüşmeler yaptık"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak sabah Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede iki bakanlık arasında adli işbirliği konusunda sağlanan bazı mutabakatlarda ortaya çıkan işbirliğinin nasıl devam edeceği konusunda ve adli işbirliği protokollerinin düzensiz göçle ilgili yapılan protokollerin takibi konusunda iki ülkenin yapabileceklerini gelinen aşamanın tekrardan değerlendirildiğini ve iki ülkenin ortak işbirliği konusunda ciddi adımlar atması noktasında tekrardan mutabakatların yenilendiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman Türkiye’nin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörle mücadele konusunda göstermiş olduğu mücadelede yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceğiz diyen Bakan Baybars, “ Bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu ve terörle mücadele konusunda da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte işbirliği konusunda ortak ve kararlı tutumumuzu da bir kez daha yineliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelesi aynı zamanda bizimde mücadelemiz sayılmaktadır.

Bu noktada hem idari hem de yargısal anlamda alınması gereken tedbirler terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki işbirliği nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü desteğin sağlanması noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman Türkiye’nin yanındadır. Bunu hem Soylu’ya hem de Türkiye Cumhuriyeti halkına ifade etmek istiyorum.”
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ankara temasları çerçevesinde öğleden sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

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