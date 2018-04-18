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Baybars: “Şansal ülkeye istediği zaman turist olarak girebilir”

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İçişleri Bakanlığı, turist olarak bulunduğu KKTC’den 2 Ocak 2017’de sınır dışı edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı modacı Barbaros Şansal ile ilgili kararı iptal etti.
Baybars: “Şansal ülkeye istediği zaman turist olarak girebilir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sınır dışı kararının hukuka aykırı bulunduğundan geri alındığını, Şansal’ın ülkeye istediği zaman turist olarak girebileceğini belirtti. TAK muhabirinin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Baybars, iptal kararının geçtiğimiz günlerde alındığını belirtti.
Süreçle ilgili hatırlatmada da bulunan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir gram uyuşturucu bulundurma suçundan 2015 yılında bir ay hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal için dönemin İçişleri Bakanı’nın sınır dışı kararı vermediğini söyledi.

“GÖREVE GELDİĞİMDE DAVA SÜRÜYORDU”

Baybars, “2017’deki yönetim, herhangi bir yeni suç yokken, 2015’teki suçuna dayanarak Barbaros Şansal’la ilgili karar verdi ve Şansal 2 Ocak 2017’de KKTC’den sınır dışı edildi” dedi.
Şansal’ın sınır dışı kararının hatalı olduğuyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açtığını da belirten İçişleri Bakanı Baybars, göreve geldiği dönemde bu davanın sürdüğünü aktardı. 
Hukukçularla dosyayı incelediklerini ifade eden Baybars, 2 Ocak 2017’de verilen kararın hukuka aykırı olduğunu tespit ettiklerini ve kararı geri aldıklarını, iptal ettiklerini aktardı. 

“KONUSUZ KALAN DAVA GERİ ÇEKİLDİ”

Barbaros Şansal’ın davasının bugün duruşması olduğunu, davaya İçişleri Bakanlığı hukukçusu ile Şansal’ın avukatının katıldığını söyleyen Ayşegül Baybars, sınır dışı kararının iptali nedeniyle davanın konusuz kaldığını ve geri çekildiğini aktardı. Baybars, mahkemenin İçişleri Bakanlığı aleyhine bir masrafa hükmetmediğini de belirtti.

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