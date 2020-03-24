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Baybars: Şartlı Tahliye Kurulu 17 kişinin başvurusunu değerlendirecek

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Baybars: Şartlı Tahliye Kurulu 17 kişinin başvurusunu değerlendirecek
Baybars: Şartlı Tahliye Kurulu 17 kişinin başvurusunu değerlendirecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de katıldığı programda yeni tip koronavirüs salgını, denetimler, mülteciler ve cezaevi tahliyeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Baybars kısmı sokağa çıkma yasağı konusunda İçişleri Bakanlığı’nın genelge yayımladığını hatırlatarak kamuda veya özelde görevli şahısların çalıştığı yerlerden izin kağıdı almaları gerektiğini, acil arıza, tamirat, tadilat gibi bireysel izinlerde ise vatandaşların polis veya kaymakamlıklara başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Baybars, Kaymakamlıkların 9.00-13,00 arasında çalışacağını, vatandaşların bu saatlerde izin için başvurabileceğini kaydetti.

Halkın yasağa uymaları çağrısında bulunan Bakan Baybars, uymayanların 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Bakan Baybars hükümetin ekonomik tedbirler konusunda bugün bir takım önlemleri açıklayacağını da belirterek, alınacak tedbirlerin özellikle Özel sektörede faaliyetleri duran veya yarı yarıya azalan işyerlerine ve işyeri çalışanlarına can simidi olacağını kaydetti.

Konu ile ilgili şu anda bir açıklma yapmanın doğru olmayacağını kaydeden Bakan Baybars, Başbakan Ersin Tatar’ın gerekli açıklamayı yapacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Güney kıbrıs’ta çalışan vatandaşlar için de çalışma yaptığını ancak bu kişilerin kayıtları bulunmadığı için Bakanlığın önce çağrı yapıp, liste oluşturacağını ifade etti.
Bakan Baybars Kuzey Kıbrıs’a sığınan 69’u çocuk 175 mülteci konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

175 mültecinin hayırsever bir işadamının tedarik ettiği komple bir apartmana yerleştirildiğini ifade eden Bakan Baybarrs, mültecilerin insani koşullarda yaşamalarının sağlandığını kaydetti.

Mültecilerin Kuzey Kıbrıs’ta kalmakta çok istekli olmadıkalrını, Güney Kırbıs’taki akarabalrının yanına gitmek istediklerini de belirten Bakan Baybars konu ile ilgili Birleşmiş Milletler ve Türkiye yetkililerine bildirimde bulunduklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ne Güney Kırbıs’ın ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin mültecileri alma noktasında çok istekli olduğunu kaydetti.

Bakan Baybars bir başka mülteci gemisinin karasularında dolaştığı haberleri üzerine Sahil Güvenliğin alarm durumunda olduğunu ancak şu ana kadar bir tespitte bulunulmadığını ifade etti.
Baybars cezaqevindeki tahliyeler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Baybars cezaevinden şu ana kadar 39 kişinin tahliye edildiğini , şartlı tahliye kurulunun 31 Mart’ta yeniden toplanarak, başvuru hakkına sahip 17 kişinin başvursunu değerlendireceğini belirtti. 

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