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Baybars: Sizin kendinize de Kıbrıs Türk halkının iradesine de saygınız yok

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu’nda hükümeti sert eleştirdi
Baybars: Sizin kendinize de Kıbrıs Türk halkının iradesine de saygınız yok

Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasa tasarılarına ivedilik istenmesini eleştiren Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçiminden beridir baskı altına alınmaya çalışıldığını vurguladı. Baybars, ‘bugüne kadar yaptıklarınız yetmedi mi?’ diye sordu.

“Sizin kendinize de Kıbrıs Türk halkının iradesine de saygınız yok” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

Ülkede bu kadar çok sıkıntı varken, kendinizin dahi içinde ne yazdığını bilmediğiniz üç tane yasa tasarısı getirdiniz önümüzde.  Sayın Üstel bu yasaların ne ivediliği var? Bu kadar mı kopuksunuz bu toplumdan?  Ülke yangın yeri gençler göç ediyor ama siz bizim sesimizi kısmaya çalışıyorsunuz. Bu ülkede yarattığınız umutsuzluktan dolayı çıkıp özür dilemeniz lazım ama siz insanları susturmaya, yalnız bırakmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar sokakta kahvede bir şey söylediğinde, hoşnutsuz bir durum diyerek insanlara bir sürü ceza davası açacaksınız.  Demokrasiyi ayaklar altına alacaksınız ve bundan utanmayacaksınız. İlk icraatınız bu yasalara ivedilik mi? İnsanlar ekmek alamıyor. Toplumun en acil konusu bu mu?”

Baybars, sözlerinin sonunda ivedilik talebinin geri çekilmesini talep etti.

 

MECLİS GERİLDİ

Baybars’ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, yasaların ivediliğinin oylanmasını istedi. Bu sırada muhalefet vekilleri duruma isyan etti.  Tör,e ivedilik istemini oylamayı sürdürmek isteyince Muhalefet, Başbakan’ın yasalarla ilgili açıklama yapmasını talep etti ve oylama yapılmaması için itiraz etti.

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