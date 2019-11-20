  • BIST 107.032
  • Altın 269,503
  • Dolar 5,6970
  • Euro 6,2982
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı

» »
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı.
Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı.

Baybars, eylül ayında 448, ekim ayında ise 381 kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi.

Bir yıl önce 2018'de 2 bin 314 kişiye yeni yurttaşlık verildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Bu yıl bu sayı aşıldı" derken, 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini teyit etti.

 "Çok fazla başvuru var" diyen Bakan Baybars, özellikle yurttaş olanların eş ve çocuklarına dair de bekleyen işlemler olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bu açıklamaları Diyalog Tv’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olduğu programda yaptı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-HP hükümetinin sınavsız münhalsiz istihdamları tam gaz!20 Kasım 2019 Çarşamba 12:22
  • Durduran Kıbrıs konusunda açıklama yaptı20 Kasım 2019 Çarşamba 12:10
  • Akıncı'dan Berlin öncesi iç cepheye yönelik açıklama20 Kasım 2019 Çarşamba 11:12
  • Akıncı'ya yakın şirketin anketinde Akıncı yine birinci.. İşte son anket sonuçları...20 Kasım 2019 Çarşamba 10:36
  • UBP-HP hükümetinden sınavsız münhalsiz 4 istihdam... İşte o isimler...20 Kasım 2019 Çarşamba 10:12
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? - 20 Kasım Çarşamba20 Kasım 2019 Çarşamba 10:10
  • Tatar: "Türkiye'nin de güçlü bir KKTC'ye ihtiyacı var"20 Kasım 2019 Çarşamba 00:38
  • Lefkoşa'da kaza! reklam panolarına girdi20 Kasım 2019 Çarşamba 00:15
  • Özersay açıkladı... Bayrak yakanların kimliklerini PGM tespit etti!19 Kasım 2019 Salı 21:31
  • “Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak önemli”19 Kasım 2019 Salı 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti