İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı.

Baybars, eylül ayında 448, ekim ayında ise 381 kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi.

Bir yıl önce 2018'de 2 bin 314 kişiye yeni yurttaşlık verildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Bu yıl bu sayı aşıldı" derken, 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini teyit etti.

"Çok fazla başvuru var" diyen Bakan Baybars, özellikle yurttaş olanların eş ve çocuklarına dair de bekleyen işlemler olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bu açıklamaları Diyalog Tv’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olduğu programda yaptı