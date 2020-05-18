Baybars: Suni bir gündem yaratıldığını düşünüyoruz

Gönyeli’de MOBESE kurulumu ile ilgili bu sabah başlayan tartışma sürerken İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, suni gündem yaratılmaya çalışıldığını söyledi.BRT’de yayınlanan Burası Önemli programına konuşan Baybars, önceden neden İtiraz Kurulu’na gidilmediğini sordu.

MOBESE’nin montaj edilme aşamasında yer tespiti yapıldığını ve birçok unsurun göz önünde bulundurulduğunu belirten Baybars, “Neden kurulum aşamasında tepki gösteriliyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

İçişleri Baknaı Baybars, Polis Genel Müdürlüğ ile de görüştüklerini belirtirken, “Bize gore suni bir gündem yaratılmaya çalışılıyor”