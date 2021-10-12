Baybars: "UBP resepsiyonunda 2 ayrı facia yaşandı"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Kanal Sim’de yayınlanan ‘Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs’ programına katılarak açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’e UBP rozeti takılması sonrası, diğer bağımsız milletvekili Hasan Topal ile ilgili gelen soruya “Hasan Topal, siyaseti bırakacağını söylüyor” dedi.

“İKİ AYRI FACİA YAŞANDI”

UBP’nin 46’ncı yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda 2 ayrı facia yaşandığının altını çizen Baybars, bunlardan birinin “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP tek başına iktidar olacak yönünde naraları atması”, diğerinin ise 2 bağımız milletvekiline rozet takılması olduğunu kaydetti.

“Ülkede siyasi etik ve ahlak var” vurgusunu yapan Baybars, Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın toplumun birliğini ve bütünlüğünü koruması gerektiğinin yazdığını vurguladı. Baybars, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın kişileri ötekileştirip, kişiler üzerinden . Son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Baybars, kendi vatandaşları arasında ayrım yapmayan bakanlara ihtiyaç olunduğunu belirtti. Baybars, “Bu bakan arkadaşlar, maalesef bazı insanları kendileriyle düşman görüyor” dedi.

“HP SEÇİME HAZIRDIR”

Seçim tarihinin konuşulduğu bu dönemde, seçimle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Baybars, partisinin seçim tarihi yaklaşmadan, sokağa inip toplumun nabzını tuttuğunu ifade etti. Esnafın ve işçin sorunlarını analiz etmeye çalıştıklarını belirten Baybars, “Ocak ayından itibaren HP sokakta. HP seçime hazırdır. Yerel seçimlerle ilgili hazırlığımızı yapıyoruz fakat diğer partilerle ortak adaylık ya da diğer konularla ilgili bir görüşmemiz olmadı” dedi.

“TATAR, BOŞ HAMASİ KONUŞMALAR YAPIYOR”

Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamında yaptığı kabullerle ilgili de konuşan Baybars, “Cumhurbaşkanı Tatar’ın boş hamasi konuşmalar yaptığını söyledi.

Baybars “Eğer siz gerçekten bu ülkeyi seviyorsanız bu ülkenin refahı için, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde duran laik, demokratik bir hukuk devleti olması için mücadele ederseniz. Bu ülkenin laikliğine, hukuk devleti ilkesine, adaletine, refahına zarar verip, boş hamasi söylemler yapamazsınız. Egemenliğe en fazla saygısızlık yapanlar yine bunları söyleyenlerdir” ifadelerini sözlerine ekledi.