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Baybars: Ülkenin geleceğinden çaldınız

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Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu'nda “Bir Ülkenin İmar Popülizmine Kurban Edilen 4 Yılı” konulu konuşma gerçekleştirdi.
Baybars: Ülkenin geleceğinden çaldınız

Ülkede finansal kazançlar uğruna doğanın ve onbinlerce yıllık kültürün heba edildiğini savunan Baybars, gelecek nesillere aktarılması gereken tüm mirasların yok edilmekte olunduğunu kaydetti. 

Ülkenin imar planlarına ihtiyacı olduğunun yıllar önce tespit edildiğini ancak yıllarca bu yönde adımlar atılmadığını dile getiren Baybars, emirnameler ve kısa günlük ihtiyaçlarla hem ekonominin hem gelişmişliğin hem de kalkınmanın yok edildiğini kaydetti. 

"Ülkenin geleceğinden çaldınız"

Kendi bakanlığı döneminde İmar Planlarıyla ilgili önemli adımlar attıklarına vurgu yapan Ayşegül Baybars, 'Mağusa'da yaşanan, İskele'de yaşanan sıkıntılar ki bu sıkıntılar yaşam kalitesini düşürüyor, hep bir politikasızlığın sonucu. Tam 4 yıl boyunca bu bölgelerde plan hazır ve yürürlüğe girmeyi beklerken günlük emirnamelerle sırf birilerine menfaat için İmar Planı'nı geçirmediler. Bu plan 4 yıl sonra, geçtiğimiz gün yürürlüğegirdi" diye konuştu. 
"Neden 4 yıl boyunca ısrarla bu İmar Planı'nı hayata geçirmediniz?" diye soran Baybars, ülkenin geleceğinden çalındığını, ülkenin yıllarını kaybettiğini söyledi.

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