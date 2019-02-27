Baybars: Ülkeye girenler kayıt altına alınmalı !

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikasının oluşması gerektiğini, ancak bir yılda mümkün olmadığını belirtti.

Genç TV’de yayınlanan Bugüne Dair programına konuk olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikasının oluşması gerektiğini, ancak bir yılda mümkün olmadığını belirtti.

konuşmasına devam eden Baybars “Çünkü sıkıntı; göreve geldiğimizde, kayıtlı olmayan birçok kişi vardı, temizlememiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki nüfusun tam olarak bilinmediğini hatırlatan Bakan Baybars, “Ben bunu konuşurken utanıyorum açıkçası” dedi.

“ÜLKEYE GİRENLER KAYIT ALTINA ALINMALI, YOKSA SERDAR BEY 800 BİN, BAŞKASI BAŞKA BİR ŞEY DER”

Öğrencilerin ülkeye geldikleri zaman kayıt altına alındığını aktaran Baybars, “Kayıt dışıların da tespitini yapacağız” diye konuştu.

Nüfusumuzu bilmemenin e-devlet ile bir ilgisi olmadığının altını çizen Bakan Baybars, “Ülkeye giren kişilerin kayıt altına alınması gerekir. Yoksa, Serdar Bey çıkar 800 bin der, başkası çıkar başka bir şey der” dedi.

“KAYIT ALTINA ALMA MEKANİZMASINI KURMAYA BAŞLADIK”

Baybars, şöyle devam etti: “Nüfusla ilgili konuşabilmek için, kayıt sisteminin kurulması gerekir. Kaydedilmiş 53 bin öğrenci var şu anda. 7-8 bin kişi var çalışma izniyle eşine refakat eden var. Kayıt altına alma mekanizmasını kurmaya başladık”