  • BIST 104.141
  • Altın 225,307
  • Dolar 5,3120
  • Euro 6,0392
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Baybars: Ülkeye girenler kayıt altına alınmalı !

» »
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikasının oluşması gerektiğini, ancak bir yılda mümkün olmadığını belirtti.
Baybars: Ülkeye girenler kayıt altına alınmalı !

Genç TV’de yayınlanan Bugüne Dair programına konuk olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikasının oluşması gerektiğini, ancak bir yılda mümkün olmadığını belirtti.

konuşmasına devam eden Baybars “Çünkü sıkıntı; göreve geldiğimizde, kayıtlı olmayan birçok kişi vardı, temizlememiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki nüfusun tam olarak bilinmediğini hatırlatan Bakan Baybars, “Ben bunu konuşurken utanıyorum açıkçası” dedi.

“ÜLKEYE GİRENLER KAYIT ALTINA ALINMALI, YOKSA SERDAR BEY 800 BİN, BAŞKASI BAŞKA BİR ŞEY DER”

Öğrencilerin ülkeye geldikleri zaman kayıt altına alındığını aktaran Baybars, “Kayıt dışıların da tespitini yapacağız” diye konuştu.

Nüfusumuzu bilmemenin e-devlet ile bir ilgisi olmadığının altını çizen Bakan Baybars, “Ülkeye giren kişilerin kayıt altına alınması gerekir. Yoksa, Serdar Bey çıkar 800 bin der, başkası çıkar başka bir şey der” dedi.

“KAYIT ALTINA ALMA MEKANİZMASINI KURMAYA BAŞLADIK”

Baybars, şöyle devam etti: “Nüfusla ilgili konuşabilmek için, kayıt sisteminin kurulması gerekir. Kaydedilmiş 53 bin öğrenci var şu anda. 7-8 bin kişi var çalışma izniyle eşine refakat eden var. Kayıt altına alma mekanizmasını kurmaya başladık”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylemler başlamıştı:Bakan Şahali'den önemli açıklamalar27 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
  • Uluçay: Yürekten kutluyorum27 Şubat 2019 Çarşamba 19:06
  • Birçok bölgede Elektrik kesintisi !27 Şubat 2019 Çarşamba 18:58
  • KKTC'de; 'askıda ekmek' dönemi !27 Şubat 2019 Çarşamba 18:52
  • Müeahhitler;'İş sağlığı ve Güvenliiği' konusunda,Çeler'i eleştirdi27 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
  • Nalbantoğlu Hastanesi'nde: Gelişimsel Pediatri Kliniği27 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
  • Mustafa Akıncı, yarın akşam BRT'de27 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
  • Hayvan refahı ve sağlığı eksiksiz uygulanmalı27 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
  • Denktaş: Toplumun %1'i çok zengin %15'i yoksul !27 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
  • Sendikalar fikir birliğinde27 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti