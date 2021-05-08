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Baybars: “Üst Komite’nin gece kulübü kararı, sağlıkla ilgili değil”

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, gece kulüplerinin 27 Mayıs itibariyle açılmasına karar verdi.
Baybars: “Üst Komite’nin gece kulübü kararı, sağlıkla ilgili değil”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, gece kulüplerinin 27 Mayıs itibariyle açılmasına karar verdi.

Dün akşam açıklanan kararda, gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalacakları ifade edildi.

Sosyal medyada halkın büyük eleştirisini alan söz konusu karar, gece kulüplerinde yasa dışı bir şekilde seks işçiliği yapıldığı gerçeğinin yetkililerce görmezden gelindiği ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılarak salgının yayılacağına dikkat çekildi.

BAYBARS: “SOSYAL MESAFE SINIRININ TANINMADIĞI YERLER”

Konuyla ilgili, Havadis WEB TV’de Damla Dabis Özel’in sunduğu programa konuk olan Halkın Partisi Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bu kararın, gece kulübü sahiplerinin baskısı sonucu alınmış olabileceğini savundu.

Gece kulüplerinin, “sosyal mesafe sınırının tanınmadığı yerler” olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Baybars, gece kulüplerinde çalışan kadınların “dansçı, konsomatris” adı altında ülkeye getirtildiğini ancak herkesin seks işçiliği yapıldığının farkında olduğunu kaydetti.

“RADİKAL ADIMLAR ATMAK İSTEDİK ANCAK NE TOPLUM NE DE BAKANLAR KURULU BUNA HAZIRDI”

Seks işçiliğinin yasallaşması ve bu kapsamda denetime tabi tutulabilmesi ya da tamamen yasaklanması konularında, kendi bakanlığı sürecinde radikal adımlar atma niyetine girdiklerini belirten Baybars, “Ancak ne toplum ne de Bakanlar Kurulu buna hazırdı” dedi.

“KARAR SAĞLIKLA İLGİLİ DEĞİL… KULÜP PATRONLARININ BASKISI SONUCU ALINDI”

İnternet kafelerle ilgili açılımın, antrenmanların bile ertelenebildiği bir süreçte gece kulüplerinin açılacak olmasının “sağlıkla ilgili olmadığını” belirten Baybars, ülkede 28 gece kulübünün bulunduğunu, kulüplerin sahiplerinin baskısı sonucunda bu kararın alındığını savundu.

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