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Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi

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Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi
Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, TC Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen yeni cezaevine geçmeden önce infaz sisteminin kurumsal gelişimine eğitim yoluyla katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitim programları kapsamında personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni cezaevinde gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Baybars’ın da katılıp yerinde incelediği eğitim çalışmalarının çocuk hükümlülerle ilgili bölümünde; müzakere ve arabuluculuk, ön yargı ve ayrımcılık, iletişim engelleri, ekip çalışması, anne-baba tutumları, etkin dinleme, disiplin yöntemleri ve ahlak gelişimi gibi çağdaş eğitimlerin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığının yeni cezaevi hazırlıkları kapsamında personele yönelik gerçekleştirdiği üçüncü kısım eğitim programında Güvenlik Personeli Eğitimine 24 kişilik 7 kursiyer grubu, Kadın Hükümlülerle Çalışacak Personel Eğitimlerine 9 kişilik 2 kursiyer grubu ve Çocuk Hükümlülerle Çalışacak Personel Eğitimlerine 20 kişilik 1 kursiyer grubunun katıldığı belirtildi.

Baybars, yeni cezaevinde görev icra edecek olan personelin daha profesyonel, gelişen, değişen yeni yaklaşımlara sahip olarak hizmet verebilmeleri amacıyla başlattıkları eğitim çalışmalarının tam katılım ve başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının uzmanları ve değerli öğretim görevlileri tarafından personele verilen eğitimlerin çok faydalı olacağına inandığını söyleyen Baybars, yeni cezaevi sistemlerinin daha etkin kullanılması, kadın ve çocuk tutuklu/mahkumlara yönelik cezaevi personelinin çağdaş yöntem ve yetkinlikle hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Baybars, eğitim çalışmalarının sonunda yeni cezaevinde görev icra edecek personelin eğitim programı hakkındaki düşünce ve görüşlerini de dinledi.

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