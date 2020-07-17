Baybars:Ersan bey itiraz ediyor, kazanılmış haklar noktasında. Zaten o okumadığınız İmar Planında bu kazanılmış haklar var

Baybars, “Saner televizyon programlarını dolaşıyor ve Başbakanlık bünyesinden bu çalışmaları sürdüreceğiz diyor ama siz kabinede değilsiniz, siz bakanlıkta değilsiniz. Ersan bey sadece partisinin görüşlerini iletebilir” dedi.

Baybars bir TV programında yaptığı açıklamada Başbakanlıkta bir toplantı yapıldığını ifade eden Baybars, “madem Ersan beyler çalışamadı onlara bu süreyi verelim. Kazanılmış haklara da halel gelmesin dedik. Ardından da 14 Temmuz’da bu emirnameyi gönderdik. Kazanılmış hakları oraya koyan İçişleri Bakanlığı. Ersan bey itiraz ediyor, kazanılmış haklar noktasında. Zaten o okumadığınız İmar Planında bu kazanılmış haklar var” dedi.

Baybars, “Saner televizyon programlarını dolaşıyor ve Başbakanlık bünyesinden bu çalışmaları sürdüreceğiz diyor ama siz kabinede değilsiniz, siz bakanlıkta değilsiniz. Ersan bey sadece partisinin görüşlerini iletebilir” dedi.