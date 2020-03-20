Baybars:Kıbrıs Türk Halkı olarak bu süreçten başarıyla çıkacağız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından koronavirüs, alınan önlemler ve verlen mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından koronavirüs, alınan önlemler ve verlen mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baybars açıklamasında;

‘Geçmişten günümüze birçok zor dönemeçten geçmeyi bilmiş, birlik ve dayanışma ruhuyla her zaman karanlık günleri geride bırakmayı başarmış Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu zor günleri de aşacağımızdan hiçbir şüphem yoktur.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs’e karşı mücadelemizde, halkımızın geçmişte yaşanan sıkıntılar karşısında göstermiş olduğu birlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür. Devlet olarak alınan tedbirlerin uygulanması, Kıbrıs Türk Halkı’nın sorumluluk duygusu, gittikçe artan bilinçli davranışı, dayanışma ve mücadele gücüyle bu zor günleri de hep birlikte aşacağız.

Bu olağan dışı günlerde, halkımızın sağlığının korunması, güvenliği ve esenliği için kahramanca çalışan başta sağlık çalışanlarımıza, kolluk güçlerimize, İlçe Emniyet Kurullarımıza, Belediyelerimize, Gümrük çalışanlarımıza, gardiyanlarımıza, Sivil Savunma Teşkilatımıza, kamuda acil idari işlemlerin sürdürülmesini sağlayan çalışanlarımıza, özel sektörde hizmet veren insanlarımıza, halkımıza sağlıklı ve doğru haberlerin ulaşmasını sağlayan basın ve medya kuruluşlarımıza, evde kalan halkımıza sosyal medya ve TV’lerden şarkılarıyla moral desteği veren sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ederim.

Bizi biz yapan toplumumuzun mayasındaki sevgi, sahip çıkma ve birliktelik duygusudur. Mücadelemiz henüz bitmedi fakat bu halk birlik olunca herşeyin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Kıbrıs Türk Halkı olarak bu süreçten de başarıyla çıkacağız.Sevgi ve sağlıkla kalın…’ dedi.