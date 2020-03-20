  • BIST 86.011
  • Altın 312,735
  • Dolar 6,5426
  • Euro 6,9938
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Baybars:Kıbrıs Türk Halkı olarak bu süreçten başarıyla çıkacağız

» »
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından koronavirüs, alınan önlemler ve verlen mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Baybars:Kıbrıs Türk Halkı olarak bu süreçten başarıyla çıkacağız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından koronavirüs, alınan önlemler ve verlen mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baybars açıklamasında;

‘Geçmişten günümüze birçok zor dönemeçten geçmeyi bilmiş, birlik ve dayanışma ruhuyla her zaman karanlık günleri geride bırakmayı başarmış Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu zor günleri de aşacağımızdan hiçbir şüphem yoktur.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs’e karşı mücadelemizde, halkımızın geçmişte yaşanan sıkıntılar karşısında göstermiş olduğu birlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür. Devlet olarak alınan tedbirlerin uygulanması, Kıbrıs Türk Halkı’nın sorumluluk duygusu, gittikçe artan bilinçli davranışı, dayanışma ve mücadele gücüyle bu zor günleri de hep birlikte aşacağız.

Bu olağan dışı günlerde, halkımızın sağlığının korunması, güvenliği ve esenliği için kahramanca çalışan başta sağlık çalışanlarımıza, kolluk güçlerimize, İlçe Emniyet Kurullarımıza, Belediyelerimize, Gümrük çalışanlarımıza, gardiyanlarımıza, Sivil Savunma Teşkilatımıza, kamuda acil idari işlemlerin sürdürülmesini sağlayan çalışanlarımıza, özel sektörde hizmet veren insanlarımıza, halkımıza sağlıklı ve doğru haberlerin ulaşmasını sağlayan basın ve medya kuruluşlarımıza, evde kalan halkımıza sosyal medya ve TV’lerden şarkılarıyla moral desteği veren sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ederim.

Bizi biz yapan toplumumuzun mayasındaki sevgi, sahip çıkma ve birliktelik duygusudur. Mücadelemiz henüz bitmedi fakat bu halk birlik olunca herşeyin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Kıbrıs Türk Halkı olarak bu süreçten de başarıyla çıkacağız.Sevgi ve sağlıkla kalın…’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • #EvdeKalGüvendeKal dedik. Peki 14 gün evde kaldıktan sonra tehlike geçecek mi?20 Mart 2020 Cuma 15:59
  • “Akaryakıtta düşüş devam ederse, fiyatı indireceğiz. Ama zam yapmayı düşünmüyoruz”20 Mart 2020 Cuma 15:57
  • Akıncı: “Belediyelerin 65 yaş üstü bireylere yönelik organizasyonlarının tam da yapılması gereken. Bu çabayı selamlıyorum”20 Mart 2020 Cuma 15:52
  • Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır20 Mart 2020 Cuma 15:40
  • Özyiğit: “Ortak akılla geleceği hep beraber kurgulamalıyız”20 Mart 2020 Cuma 15:39
  • Taçoy: Kıb-Tek bu süreçte bir tedbir paketi açıklayacak20 Mart 2020 Cuma 15:37
  • Bakanlar Kurulu durum değerlendirmesi yapıyor20 Mart 2020 Cuma 14:59
  • En fazla yağmur Mehmetçik’te kaydedildi20 Mart 2020 Cuma 14:42
  • Başbakan Tatar: "uzmanlarla istişare içinde adaletli bir ekonomik paket hazırlıyoruz"20 Mart 2020 Cuma 14:39
  • Bağımsızlık Yolu, İngiltere’den Gelecek Bireyler İçin Önlemler Gerektiğini Belirtti20 Mart 2020 Cuma 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti