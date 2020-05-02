Baybars:Mahkumlar pazartesi online görüşmelere başlayabilecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 4 Mayıs Pazartesi günü açılacak dairelerin 09.00-12.00 saatlerinde hizmet vereceğini belirterek, acil durumu olanların ilgili dairelere başvurması çağrısında bulundu.

BRT’de katıldığı Koronavirüs Özel yayında, yeni açılımlara değinen Bakan Baybars, sağlığın alt yapısının güçlenmesi ve vaka sayısında artış olmaması amacıyla ciddi bir kapalılığa karar verdiklerini söyledi.

Sürekli kapalılığın olamayacağını, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri ışığında aşamalı olarak açılımlara başlanacağını dile getiren Baybars, ilk etapta açılacak iş yerlerine 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlık olan kişilerin işe çağrılmaması gerektiğini söyledi ve açılacak iş yerlerinin minimum persone ile çalıştırılması gerektiğini hatırlattı.

4 Mayıs Pazartesi açılacak iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı ve Bilim kurulu ile saptandığını ve en az risk teşkil eden yerler olduğunu anımsatan Bakan Baybars, yeni normal hayata alışılması için bireylerin kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmesinin önemini anlattı.

Bakan Baybars, “Biz son zamanlarda kapalı olarak yaşamaya başladık ve artık hayatın içine akışın yavaş yavaş sağlanması lazım. Test sayısının sayıları ile kıyaslandığında kötü değiliz ve kontrollü bir şekilde hayata katılabileceği bize söylendi. Tabi bu tedbirlerin aşırı derecede uyulmadığı gözlemlenirse o zaman Bakanlar Kurulu bu konuyu tekrar değerlendirecek” dedi.

Belediyelere yapılan kesintilere de değinen Bakan Baybars, kamu maliyesinde bir denge sağlanması amacıyla böyle bir kesintiye gidildiğini ifade ederek, kamu gelirlerinin artması ile belediyelerden kesintinin duracağını söyledi.

Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili genel kuralların Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini ifade eden Bakan Baybars, KKTC vatandaşlarını taşıyan ve uçuş izini alabilen her özel uçağın KKTC’ye gelebileceğini ifade ederek, ancak yurt dışından gelecek kişilerin karantina koşulları ve sağlık bakanlığı tarafından onayı ile ülkeye gelebileceklerini açıkladı.

4 Mayıs’ta açılacak iş yerlerinin tam randımanlı ve eski şekli ile çalışmayacağını anlatan Baybars, doğum ve ölüm belgelerinin 4 Mayıs pazartesi günü verilmeye başlayacağını söyledi ve 4 Mayıs günü Pazartesi günü açılacak kamu yerlerinin 09.00-12.00 saatleri arasında çalışma yapacağını ve acil durum olanların ilgili yerlere gitmesi gerektiğini söyledi.

15 Mayıs’ta okullar dahil her yerin açılacağı yönünde bir algı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını dile getiren Bakan Baybars, ilk etapta açılacak yerlerden elde edilecek verilerle ve sağlık bakanlığının önerisi ile 15 Mayıs’ta nelerin açılıp açılmayacağına karar verileceğini anlattı.

Cezaevlerinde bulunan mahkumların davalarına Pazartesi günü online görüşmelere başlanacağını ifade eden Bakan Baybars, cezaevinde tutuklu yargılanmayı bekleyen 187 kişi olduğunu belirterek, mahkemeye gidecek mahkumların yargıdan döndükleri zaman izole edilmesi için ayrı bir koğuşta kalacağını açıkladı.