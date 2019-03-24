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Baybars'tan Akıncı'ya yalanlama! Sayıları açıkladı!

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İçişleri Bakanı Baybars, “Ayda 500 vatandaşlık veriliyor” diyen Akıncı’yı yalanladı ve “2018’de 2173 kişi vatandaş yapıldı. Bunların 1594 kişisi eş ve çocuk, 752 kişi de evlilikten oldu” dedi 
Baybars'tan Akıncı'ya yalanlama! Sayıları açıkladı!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Ayda 500 vatandaşlık veriliyor” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yalanladı ve vatandaşlık konusundaki rakamları açıkladı.

Baybars şöyle dedi: “Ayda 400-500 vatandaşlık veriliyor konusu da doğru değil. Şeffaf şekilde açıklıyoruz. Ama isimleri söylemek doğru değil. 2018 yılında 2173 kişi vatandaş yapıldı. Bunların 1594 kişisi eş ve çocuk, 752 kişi de evlilik, diğer kişiler de çalışma izinleri ile vatandaş oldu.

Hükümet olarak toplamda 3200 kişiye vatandaşlık verildi.  Biz ülke olarak bilgi toplama ve verilendirme konusunda yıllarca gerekeni yapmadık. Daha önce verilen 220 bin rakamının nereden geldiğini anlamak lazım. Yani 220 bin ile 350 bin arasındaki 130 bin rakamına göre, 130 bin vatandaş yapıldı söylemi de doğru değil”

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