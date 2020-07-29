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Baybars'tan muhtarlara müjde

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Baybars'tan muhtarlara müjde
Baybars'tan muhtarlara müjde

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın önerisiyle 240 muhtarın devletten aldıkları ödenek katkısı %50’den %75 e çıkarılıyor. Muhtarların yerel demokrasinin bekçileri konumunda olduklarını her fırsatta ifade eden Bakan Baybars, devlet mekanizması içerisinde vatandaşla daha çok içiçe olan muhtarların toplum sorunlarının merkezi hükumete aktarılması noktasında çok önemli bir konuma sahip olduklarını belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden beri İçişleri Bakanlığı olarak her zaman muhtarlarla istişare içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini söyleyen Baybars, özellikle kaymakamlıklarla muhtarların uyum içinde çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu uyum sayesinde de vatandaşlara daha verimli ve daha çağdaş hizmetlerin ulaştırmasının toplum adına büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık olarak Otomasyon Sistemlerinin geliştirilmesi ve 240 muhtarlığın daha çağdaş binalara kavuşturulması için çalıştıklarını söyleyen Baybars, “Muhtarlarımızın, çağdaş binalarda, çağdaş sistemlerle vatandaşlarımıza hizmet sunmasını sağlamak hedefindeyiz. Bu bağlamda da muhtarlarımızdan gelen devlet katkısının artırılması isteklerini haklı bulduk ve gerekli adımları atarak önerimizi meclis genel kuruluna sunduk” dedi.

Baybars, Meclise Genel Kurulu’na sundukları önerinin herkes tarafından desteklenmesi ve bu konuda katkı konulmasının ülke ve vatandaşlarımızın daha çağdaş hizmetlere ulaşması açısından da kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda katkı koyan herkese teşekkür eden Bakan Baybars, büyük özveriyle görev yapan muhtarların ödenek katkı paylarındaki artışı hak ettiklerini belirterek, bu sayede muhtarların daha da verimli çalışmalara imza atacaklarına inancının tam olduğunu ve yapılan artışın da tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diledi.

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