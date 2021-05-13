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Baybars'tan şehit arsaları ile ilgili açıklama

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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Baybars, hükümetten ayrıldıktan sonra da proje takibini yapmaya devam ettiklerini belirtti.
Baybars'tan şehit arsaları ile ilgili açıklama

“BAŞLATIP İHALE AŞAMASINA GETİRDİĞİMİZ PROJE İÇİN ADIM ATILMASI OLUMLU BİR GELİŞMEDİR”  
 

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Kermiya Şehit arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanması için ihaleye çıkılacağını duyurması üzerine, “Tüm çalışmaları bizim tarafımızdan başlatılıp, projelendirilen ve ihale aşamasına getirilen Kermiya Şehit Aileleri arsaları alt yapı eksikliklerinin giderilmesi projesinin, pandemi sürecinin hafiflemesi ve MİK’teki sorunların çözülmesi ile birlikte gündeme alınıp ihaleye çıkılacak olması olumlu bir gelişmedir” yorumunu yaptı. 

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Baybars, hükümetten ayrıldıktan sonra da proje takibini yapmaya devam ettiklerini belirtti. Baybars, “Bu proje, halkımıza gerçekleştirileceğine dair vermiş olduğumuz önemli sözlerden bir tanesiydi. Umuyoruz ki şu an görevde olan yetkililer de bu konuda en az bizim kadar istekli ve hassas davranacak ve başlattığımız projeyi önceleyerek tamamlanmasını sağlamak adına ihtiyaç duyulan tüm çabayı ortaya koyacaklardır. Tıpkı projeyi üretip, ihaleye hazır hale getirdiğimiz gibi; sürecin ihale ve yapım aşamasını da dikkatle izleyecek ve halkımıza adına sonuçlandırılması çalışmalarının da takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.  

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