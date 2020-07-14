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Baybars'tan sert açıklama: “UBP, koalisyona uygun davranmazsa başka çareler ortaya çıkar”

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Baybars: “UBP, koalisyona uygun davranmazsa başka çareler ortaya çıkar”
Baybars'tan sert açıklama: “UBP, koalisyona uygun davranmazsa başka çareler ortaya çıkar”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın bir partinin planı olmadığını belirterek, “Hükümet ortağımızın da söz hakkı var, sadece hükümet ortağımızın değil herkesin söz hakkı var” dedi.

Diyalog TV’de yayınlanan, 'Güne Merhaba' isimli programa konuk olan Baybars, ertelemenin doğru, mantıklı ve haklı olduğuna inanmasa da demokrasiye inandığını söyledi.

 

“HÜKÜMET ORTAĞIMIZ SÖZ VERDİ”

Demokrasiden dolayı belediye başkanlarının bu sürenin “bir ay önce veya sonra olması fark etmez” cümlelerinden sonra koalisyon ortağı ile görüştüklerini dile getiren Bakan Baybars, “Kendileri bize bir aylık süre içerisinde görüşlerini tamamlayacaklarını, tamamlanırsa komitede tartışılacağını, anlaştığımız oranda bir ay içerisinde planın hayata geçeceğinin sözünü verdiler” dedi.

 

“UBP, KOALİSYONA UYGUN DAVRANMAZSA BAŞKA ÇARELER ORTAYA ÇIKAR”

Hükümet ortağının söz vermesi ve belediye başkanlarının da bunu teyit etmeleri üzerine, bir aylık sürenin bir hak kaybı olmayacağından bu sürenin gönlü çok el vermemesi ve istememesine rağmen makul olabileceğini değerlendirdiklerini açıklayan Baybars, şunları söyledi:

“Bir aylık değerlendirmenin sonucunda UBP de koalisyon ve Hükümet Protokolü’ne uygun davranma niyetini gösterecektir. Göstermezlerse başka çarelere başvurulabileceği ortaya çıkacaktır ve bu görevleri yapmanın ve devam etmenin bir gereği kalmayacak”

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