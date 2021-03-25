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Baybars:Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyorum

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yerli Üretim ve Hellim Tescili” konusunda konuştu.
Baybars:Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyorum

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yerli Üretim ve Hellim Tescili” konusunda konuştu.

Baybars yarın Avrupa Komisyonu’nda hellimin coğrafi tescili konusunun görüşülerek, sonuca varılacağını söyledi.

Hellim ve tüm ürünlerin standartlarının belirlenmesini desteklediklerini dile getiren Baybars, üretimde kalitenin bir hedef olarak ortaya konması gerektiğini belirtti.

Baybars, binlerce insanı ilgilendiren bir konu yaşanırken hükümet edenlerin ve ilgili bakanlıkların bu konuda baskı unsuru oluşturmadığını, sorunun çözülmesine yönelik adım atmadıklarını ifade etti. Baybars, hayvancı imalatçının yalnız bırakıldığını savundu.

Hellimin tescili konusundaki sürece değinen Baybars, coğrafi tescilin önemine vurgu yaparak, tescille hellimin standartlarının belirleneceği ve AB içinde Kıbrıs dışında üretilen ürünlerin satılamayacağına işaret etti.

Sürecin tamamlanmasıyla yaşanacak avantajlar ve sıkıntılar konusunun önem kazanacağını söyleyen Baybars, küçükbaş hayvan sütü ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin nasıl bir plan, program yapıldığını sordu. Küçükbaş hayvan sayısının artmasına ihtiyaç duyulacağını söyleyen Baybars, hayvan ithalinde de sıkı denetim yapılması gerekeceğini ifade etti.

Baybars, hellim denetiminin bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesinin önemine işaret ederek, hellim ve süt üreticilerinin bu konudan en çok etkilenecek kesim olduğunu söyledi. Baybars, üretim tesislerinin standartları yakalamasına destek noktasında hükümetin ne yaptığını sordu.

Ayşegül Baybars, ortada sorulması ve yanıtlanması gereken çok soru bulunduğunu söyleyerek, “Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyoruz” dedi.

Baybars, bu konulara devlet ciddiyetiyle eğilmek gerektiğini söyledi.

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