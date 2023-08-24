Baybora: “İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, ülkede yaşanan ekonomik kriz karşısında hükümetin acil olarak yapması gerekenler olduğunu belirterek, “İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir” dedi.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik krizin her geçen gün arttığını ifade ederek, “Yüksek enflasyon ve her gün yapılan zamlar karşısında toplum günden güne fakirleşmektedir” dedi.

“Yaşananların temelini, kullanılan para birimi, üretimden kopartılan toplum ve kötü yönetimlerin oluşturduğunu” savunan Baybora, “hükümetin, toplumun fakirleşmesi karşısında herhangi bir çare üretmediğini, sadece seyirci kaldığını” ileri sürdü.

Baybora, “Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan kurtulması ve toplumun genel refah seviyesinin artması, üretime dayalı ekonomik bir yapının oluşturulması ile mümkündür” dedi.

Hükümetin acil olarak yapması gerekenleri sıralayan KTÖS Başkanı Baybora, stabil para birimine geçilmesi, enflasyonla mücadele politikalarının geliştirilmesi, reel üretimin, hizmet üretiminin ve kamusal üretimin artırılması, reel üretimin kooperatifçilik temelinde geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm üretim alanlarında teknolojik yatırımların yapılması, çalışanların niteliklerinin eğitim aracılığı ile geliştirilmesi ve teknolojik donanımlara uyumlaştırılması gerektiğini de belirten Baybora, “Çare bellidir. Acil eylem planının hayata geçirilmesi gerekmektedir. İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir” dedi.