  • BIST 7593.81
  • Altın 1588.268
  • Dolar 25.7546
  • Euro 27.9073
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Baybora: “İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir”

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, ülkede yaşanan ekonomik kriz karşısında hükümetin acil olarak yapması gerekenler olduğunu belirterek, “İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir” dedi.
Baybora: “İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir”

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik krizin her geçen gün arttığını ifade ederek, “Yüksek enflasyon ve her gün yapılan zamlar karşısında toplum günden güne fakirleşmektedir” dedi.

“Yaşananların temelini, kullanılan para birimi, üretimden kopartılan toplum ve kötü yönetimlerin oluşturduğunu” savunan Baybora, “hükümetin, toplumun fakirleşmesi karşısında herhangi bir çare üretmediğini, sadece seyirci kaldığını” ileri sürdü.

Baybora, “Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan kurtulması ve toplumun genel refah seviyesinin artması, üretime dayalı ekonomik bir yapının oluşturulması ile mümkündür” dedi.

Hükümetin acil olarak yapması gerekenleri sıralayan KTÖS Başkanı Baybora, stabil para birimine geçilmesi, enflasyonla mücadele politikalarının geliştirilmesi, reel üretimin, hizmet üretiminin ve kamusal üretimin artırılması, reel üretimin kooperatifçilik temelinde geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm üretim alanlarında teknolojik yatırımların yapılması, çalışanların niteliklerinin eğitim aracılığı ile geliştirilmesi ve teknolojik donanımlara uyumlaştırılması gerektiğini de belirten Baybora, “Çare bellidir. Acil eylem planının hayata geçirilmesi gerekmektedir. İhtiyacımız olan tek şey siyasi iradedir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüseyin Çavuş, Güzelyurt’ta ihracatçı ve üretici birliklerini ziyaret etti24 Ağustos 2023 Perşembe 14:55
  • Başkasının kimliğine bürünerek başka şahıs adına trafik cezası yazdırmaya çalıştı!24 Ağustos 2023 Perşembe 14:33
  • 974 TL olan bir adet elbise ile bir adet şortu çaldı!24 Ağustos 2023 Perşembe 14:32
  • Serhatköy - İkidere Mevkii'nde yoldan çıktı ağaçlara çarptı!24 Ağustos 2023 Perşembe 14:31
  • Meclis’in olağanüstü birleşimi saat 14.00’te başlayacak24 Ağustos 2023 Perşembe 12:47
  • Gazimağusa, İskele, Tatlısu, Lefke ve Yeniboğazici sahillerinde haftanın 5 günü temizlik çalışması24 Ağustos 2023 Perşembe 12:45
  • Randevu Sistemi Kalktı24 Ağustos 2023 Perşembe 12:38
  • “AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi “yasa önerisi taslağı sunuldu24 Ağustos 2023 Perşembe 12:35
  • Uluçay: Belediyenin 180 milyon TL olan borcunu, 110 milyon TL’ye indirdik!24 Ağustos 2023 Perşembe 11:56
  • Güney Kıbrıs15 Mw elektrik verdi 40 Mw Elektrik daha istedik!24 Ağustos 2023 Perşembe 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti