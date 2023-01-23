Baybora: Okul sporları paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 2022-23 eğitim öğretim yılında okul sporları etkinliklerinin yeniden başlamasının ilkokul öğrencileri arasında mutluluk ve heyecan yarattığını, ancak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesine bağlı okul sporlarının, paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak olması, merkeziyetçi ve dayatmacı yaklaşımı sonucunda okul sporları etkinliklerinde çocukların heyecan ve mutluluklarına gölge düştüğünü iddia etti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, pandemi döneminde ilköğretim çağındaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor etkinlileri de kesintiye uğradığını belirterek, İlkokul çağındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerinde beden eğitimi ve oyunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Baybora, 9-11 yaş kategorisi üzerindeki kurallar ile müsabakaların yapılmasının çocukları fiziksel olarak olumsuz etkilediğini, mevcut kurallara göre hakem yetersizliğinden müsabakalarda adaletsizlik yaratıldığını iddia etti.

“Haziran ayında yayınladığımız araştırmamızın sonuçlarına göre okullarımızın yüzde 55’inde spor malzemeleri eksiktir. Bu eksiklikler tamamlanmamıştır” diyen Baybora, okullara tek bir kuruş bütçe verilmediği gibi, spor müsabakalarına taşımacılık için katkı da yapılmadığını, bunun da birçok okulu yaratılan merkezi sistem dışına itmekte ve katılımlarını engellemekte olduğunu ifade etti.

Öğrenci sayısı 600 ve üzeri okullar ile öğrenci sayısı 100 ve altında olan okulların aynı şartlarda gruplanmasının okullar arası eşitsizlik yarattığını ve müsabaka sonuçlarının çocuklarda hayal kırıklığı ve travma yarattığını kaydeden Baybora, “Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan; çocuklarda oluşan hayal kırıklığının, mutsuzluğun ve travmanın sorumlusu eğitimi yönetemeyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dur.” İddiasında bulundu