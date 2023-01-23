  • BIST 5.536,26
  • Altın 1162.332
  • Dolar 18.8059
  • Euro 20.4349
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Baybora: Okul sporları paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak

» »
"Okul sporları paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak"
Baybora: Okul sporları paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 2022-23 eğitim öğretim yılında okul sporları etkinliklerinin yeniden başlamasının  ilkokul öğrencileri arasında mutluluk ve heyecan yarattığını, ancak  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesine bağlı okul sporlarının, paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak olması, merkeziyetçi ve dayatmacı yaklaşımı sonucunda okul sporları etkinliklerinde çocukların heyecan ve mutluluklarına gölge düştüğünü iddia etti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, pandemi döneminde  ilköğretim çağındaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor etkinlileri de kesintiye uğradığını belirterek,  İlkokul çağındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerinde beden eğitimi ve oyunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Baybora,  9-11 yaş kategorisi üzerindeki kurallar ile müsabakaların yapılmasının  çocukları fiziksel olarak olumsuz etkilediğini, mevcut kurallara göre hakem yetersizliğinden  müsabakalarda adaletsizlik yaratıldığını iddia etti.

“Haziran ayında yayınladığımız araştırmamızın sonuçlarına göre okullarımızın yüzde 55’inde spor malzemeleri eksiktir. Bu eksiklikler tamamlanmamıştır” diyen Baybora,  okullara tek bir kuruş bütçe verilmediği gibi, spor müsabakalarına taşımacılık için katkı da yapılmadığını, bunun da birçok okulu yaratılan merkezi sistem dışına itmekte ve katılımlarını engellemekte olduğunu ifade etti.

 Öğrenci sayısı 600 ve üzeri okullar ile öğrenci sayısı 100 ve altında olan okulların aynı şartlarda gruplanmasının  okullar arası eşitsizlik yarattığını ve müsabaka sonuçlarının  çocuklarda hayal kırıklığı ve travma yarattığını kaydeden Baybora, “Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan; çocuklarda oluşan hayal kırıklığının, mutsuzluğun ve travmanın sorumlusu eğitimi yönetemeyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dur.” İddiasında bulundu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkan Hasan hayatını kaybetti23 Ocak 2023 Pazartesi 14:53
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp23 Ocak 2023 Pazartesi 13:34
  • Memur-Sen, 93 kadro için Maliye Bakanlığı'ndan yetki alındığını açıkladı23 Ocak 2023 Pazartesi 12:26
  • Meclis toplandı!23 Ocak 2023 Pazartesi 11:44
  • Gürcafer: Derinya'daki konutların kimlere verileceği belirlenmeli23 Ocak 2023 Pazartesi 11:36
  • Dikkat! Elektrik kesintisi23 Ocak 2023 Pazartesi 11:29
  • Baybora: Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan Nazım Çavuşoğlu’dur23 Ocak 2023 Pazartesi 11:13
  • Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler Derneği, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti23 Ocak 2023 Pazartesi 10:17
  • Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı23 Ocak 2023 Pazartesi 10:06
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi!23 Ocak 2023 Pazartesi 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti