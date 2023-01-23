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Baybora: Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan Nazım Çavuşoğlu’dur

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Baybora: Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan Nazım Çavuşoğlu’dur
Baybora: Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan Nazım Çavuşoğlu’dur

Dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının üçüncü yılına girmiş bulunmaktayız. Salgının yarattığı tüm olumsuzlara rağmen, bu süreçte eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi öğretmenlerin ortaya koyduğu özveri ve fedakârlık sayesinde olmuştur.
Salgından dolayı ilköğretim çağındaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor etkinlileri de kesintiye uğramıştır. İlkokul çağındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerindebeden eğitimi ve oyun çok önemlidir. Sınıf dışı etkinliklerde oyun  ve beden eğitimi faaliyetleri çocukların paylaşım duygularını geliştirmektedir.

2022-23 eğitim öğretim yılında okul sporları etkinliklerinin yeniden başlaması ilkokul öğrencileri arasında mutluluk ve heyecan yaratmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesine bağlı okul sporlarının, paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak olması, merkeziyetçi ve dayatmacı yaklaşımı sonucunda okul sporları etkinliklerinde çocukların heyecan ve mutluluklarına gölge düşmüştür.
1) 9-11 yaş kategorisi üzerindeki kurallar ile müsabakaların yapılması çocukları fiziksel olarak olumsuz etkilemiştir.
2) Mevcut kurallara göre hakem yetersizliğinden dolayı müsabakalarda adaletsizlik yaratılmıştır.
3) Haziran ayında yayınladığımız araştırmamızın sonuçlarına göre okullarımızın yüzde 55’inde spor malzemeleri eksiktir. Bu eksiklikler tamamlanmamıştır.
4) Okullara tek bir kuruş bütçe verilmediği gibi, spor müsabakalarına taşımacılık için katkıda yapılmamaktadır. Bu da  birçok okulumuzu yaratılan merkezi sistem dışına itmekte ve katılımlarını engellemektedir.
5) Öğrenci sayısı 600 ve üzeri okullar ile öğrenci sayısı 100 ve altında olan okulların aynı şartlarda gruplanması, okullar arası eşitsizlik yaratmış ve müsabaka sonuçları çocuklarda hayal kırıklığı ve travma yaratmıştır.

Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan; çocuklarda oluşan hayal kırıklığının, mutsuzluğun ve travmanın sorumlusu eğitimi yönetemeyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dur.

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