Baybora: Tarikatlara ve gerici faaliyetlere karşı mücadelemiz devam ediyor

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora KTÖS olarak kararlı ve cesaretli bir şekilde tarikatlara ve gerici faaliyetlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in sunduğu "Mayıs Manşet” programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora KTÖS olarak kararlı ve cesaretli bir şekilde tarikatlara ve gerici faaliyetlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

UBP/DP/YDP Hükümetinin yasa ve tüzük tanımaz uygulamalarının her geçen gün arttığını dile getiren Baybora, Mağusa 'da ilâhiyat koleji yapımı için devredilen arazinin, hükümet tarafından proje onayı için ilgili daireye yasadışı bir şekilde baskı yapılmasına duyarsız kalamayacaklarını belirtti.

Baybora, Kıbrıs Türk Toplumunun ilerici ve aydınlık yüzlerinin bu konuda ses vererek mücadele edeceklerini vurguladı.

"ÜLKEDE YASA VE TÜZÜKLER GÖZARDI EDİLEREK YASADIŞI UYGULAMALAR HAYATA GEÇIRİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Baybora, Türkiye Cumhuriyeti’nde Sünni İslamiyet’in siyasallaştırılarak devlet politikası haline geldiğini söyledi.

KTÖS Başkanı Baybora, AKP Hükümetinin bu politikaları UPB/DP/YDP Hükümeti aracılığıyla ülkede de uygulamak için dayatma yaptığını ifade etti.

Baybora ülkede tarikatların kol gezdiğini Kıbrıs'ın kendine özgün seküler yaşam tarzının dönüştürülmesiyle ilgili sürekli politikalar üretildiğini vurguladı.

Kuran kursları ve ilahiyat koleji ile başlayan sürecin merdiven altı kurslarla devam ettiğini ve ülkenin tarikatların kol gezdiği bir coğrafya haline getirildiğini dile getiren Baybora, tüm bunların yeni olmadığını tarikatların faaliyetlerini günden güne artırdığını kaydetti ve ülkenin içinde bulunduğu tehlikenin bir an önce görülmesi gerektiğini belirtti.

Baybora, KTÖS olarak tarikatlara ve gerici tüm faaliyetlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.