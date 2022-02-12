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Bayern Münih'e 46 yıl sonra bir ilki yaşattılar

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Bayern Münih'e 46 yıl sonra bir ilki yaşattılar
Bayern Münih'e 46 yıl sonra bir ilki yaşattılar

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 9. dakikadaki golüyle Bochum deplasmanında 1-0 öne geçti. Ancak Bavyera ekibi yarım saatte kalesinde 4 gol gördü.

Antwi-Adjei 14. dakikada skoru eşitledi. Locadia ise 38. dakikada penaltı golüyle ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Gamboa'nın 40. dakikadaki golüyle Bochum skoru 3-1 yaptı. 4 dakika sonra ise Gerrit Holtmann, ceza sahası sol ön çizgisi üzerinden şık bir gol kaydetti ve farkı 3'e çıkardı: Bochum - 4 - Bayern Münih: 1

Bochum ilk yarıyı 4-1 önde tamamlarken; 46 yıl sonra bir ilk yaşandı. Bochum, 22 Kasım 1975'ten bu yana Bayern Münih'e bir lig maçının ilk yarısında dört gol atan ilk takım oldu. Eintracht Frankfurt, 46 yıl önce Bayern'i 6-0 yenmiş o maçın ilk yarıyı ise 5-0 sona ermişti.

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