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Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark: 8-2

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Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark: 8-2
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark: 8-2

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Luz Stadı’nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Thomas Müller’in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti. Jordi Alba’nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, topu kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora eşitlik geldi.

21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen’in müdahalesine rağmen filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Baskılı oyununu sürdüren Münih ekibi, 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski’nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.

Bayern Münih, 31. dakikada skoru 4-1’e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich’in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu golle Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol atan ilk takım Bayren Münih tarihe geçti.

57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng’i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer’in solundan ağlara göndererek skoru 4-2'ye getirdi.

63. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies’in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5. Barcelona, 1976 yılında Levski Sofya’ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol gördü.

82. dakikada Philippe Coutinho’nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.

75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan Barcelona karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2’ye getirdi.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.

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