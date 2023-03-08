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Bayıdnırlık Ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

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Bayıdnırlık Ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Dünya Kadınlar Günü” Mesajı
Bayıdnırlık Ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

BAYIDNIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI’NIN “DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI:

Dünya Kadınlar Günü; kadın hakları ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitiği, üreme hakkı ve kadına karşı şiddet veya taciz gibi konulara dikkat çekmek amacıyla, her yıl 8 Mart’ta küresel olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde de siyasi görüşü farketmeksizin tüm kesimler tarafından kutlanılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadının toplum içerisindeki statüsünün, henüz olması gereken yerde olmadığını bizlere hatırlatmaktadır.

Kalkınmanın en önemli unsurlarından biri, halkın bir bütün olarak ekonomik faaliyetlere katılması, kadınların, ülkenin yönetiminde ve geleceğini şekillendirecek karar alma mekanizmalarında eşit bir şekilde yer almasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kadın hakları konusunda bir çok ülkeye kıyasla daha iyi bir noktada olmasına rağmen; kadına karşı şiddet ve tacizin engellenmesi, kadının siyasette ve ülke yönetiminde temsiliyetinin artırılması konularında gerekli adımları bir an önce atmamız gerekmektedir.

Koalisyon ortağı, parti başkanı ve bakan olarak bu konuda üzerime düşen görevi yerine getireceğimi belirtir, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

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