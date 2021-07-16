Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Bisiklet Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay, son yıllarda bisiklet sporunun dünyada ve ülkemizde gelişmekte olduğunu, bunun da hem insan sağlığı hem de çevre açısından oldukça önemli bulduğunu belirtti.

2013 yılında Avrupa Bisiklet Federasyonu (ECF) resmi üyeliği bulunan federasyonun çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Canaltay, bisiklet sporuna yönelik projelere destek vereceklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Mustafa Cevdet ise KKTC’de bisiklet yolları ve bisiklet kültürünün geliştirilmesi, toplumun daha sağlıklı, çevreye daha duyarlı bireyler olarak yaşamaları ve bu bağlamda bisiklet yolları ile ilgili çalışmalar yapmak ve ülkeyi uluslararası arenada bisiklet turizmi ile tanıtmak amacı taşıdıklarını söyledi.