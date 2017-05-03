 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.290
  • Altın 142,616
  • Dolar 3,5367
  • Euro 3,8582
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst, Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst, Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Dürüst, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü “ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Kemal Dürüst, basın özgürlüğünün sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer aldığını vurguladı. Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini kaydetti.

Günümüz şartlarında gece gündüz demeden, zaman mevhumu olmadan halkın doğru habere ulaşması için büyük emek sarf eden basın camiasının çalışma koşullarının düzelmesi, bununla birlikte basının daha güçlü hale gelmesinin önemine işaret eden Bakan Dürüst, basın mensuplarının böylelikle ülke demokrasilerinin devamına daha fazla katkı koyabileceklerini belirtti.

“Basın özgürlüğü sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer almaktadır” diyen Bakan Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini belirtti.

Geçmiş yıllara oranla gelişen teknolojik koşullar nedeniyle, basın çalışanlarının bu imkanlar çerçevesinde daha hızlı ve anında haberleri kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Dürüst, "enformasyon çağında yaşandığını ve bir enformasyon devrimi" gerçekleştirildiğini kaydetti.

“Kuşkusuz baş döndüren bir hızla ve ivme kazanarak toplumları etkilemeye devam eden bu gelişimde basının rolü de büyük önem taşımaktadır” diyen Dürüst, “Tüm bu gelişimler içerisinde hiçbir tesir altında kalmayan, hür bir basın, basın özgürlüğü sayesinde mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Dürüst mesajında, Kıbrıs Türk medyasına emek veren tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 25 ülkeden 100 katılımcıya sağlık turizmi olanakları tanıtıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:10
  • Berova: “bu proje ile daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre yaratabileceğimize inanıyorum”03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:49
  • TKP Yeni Güçler, Dünya Basın Özgürlüğü nedeniyle mesaj yayınladı03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:46
  • Kıbrıslı Türk ve Rum Gazeteci örgütlerinin başkanlarından ortak “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:03
  • Dünya Basın Özgürlüğü Günü03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a gitti03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:46
  • KKTC genelinde 120 günde 143 yangın çıktı!03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:36
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:05
  • Kuzey Kıbrıs'ta toplu taşımacılık durdu!02 Mayıs 2017 Salı 22:32
  • Meclis, 4 Mayıs'ta trafik gündemiyle olağanüstü toplanıyor02 Mayıs 2017 Salı 21:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti