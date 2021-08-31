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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor

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Suriye’deki bir elektrik santralinden denize sızan petrolün KKTC’ye ulaşması ihtimaline karşı neler yapılabileceğine yönelik bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor

Suriye’deki bir elektrik santralinden denize sızan petrolün KKTC’ye ulaşması ihtimaline karşı neler yapılabileceğine yönelik bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.

Bakanlıkta yer alan toplantıya Bakan Canaltay’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Sahil Güvenlik, Limanlar Dairesi, Kıyı Emniyeti, Meteoroloji Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, çeşitli daireler ve örgütlerden uzmanlar katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları ve diğer yetkililerle değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Sızıntının kıyılara ulaşması konusunda “henüz bir tehlike olmadığını” söyleyen Yeldener, şu anda 12 mil açıkta bulunan sızıntının yönünün rüzgara bağlı olarak değişmekte olduğunu belirtti.

Yeldener, toplantıda tüm ihtimallerin değerlendirileceğini ve sızıntının adaya ulaşması halinde alınabilecek önlemlerin görüşüleceğini kaydetti.

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