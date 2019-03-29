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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: Tel-Sen bizim düşmanımız değil

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Birinci Boyut programına konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nin varlığını sürdürebilmesi için yeniden yapılandırılması ve halkın da daha iyi hizmet alabilmesi gerektiğini söyledi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: Tel-Sen bizim düşmanımız değil

Birinci Boyut programına konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nin varlığını sürdürebilmesi için yeniden yapılandırılması ve halkın da daha iyi hizmet alabilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Bakan Atakan’ın açıklamasından bazı notlar.. “Telekomünikasyon Dairesi birilerine peşkeş çekilmiyor. Yaşananları üzülerek takip ediyorum. Bizim derdimiz birileri ile kavga etmek değil. Tel-Sen bizim düşmanımız değil. Tel-Sen bizim karşı cephemizde olan bir yer değil. Bizim bakanlığımızda yetkili bir sendikadır. Telefon Dairesinin çalışanlarından ve emekçilerinden teşekkül eder. Herhangi bir görüş ve önerisi varsa bunu çok vakit geçirmeden bizimle paylaşsınlar her türlü görüş, öneriye, eleştiriye sonuna kadar açığız.

Önce Yeraltı hatlarının güçlendirilmesi ve güncelenmesi için uluslararası ve şeffaf bir ihaleye çıkacağız. Bütün çalışmalarımız yolunda giderse ihaleye Haziran sonu- Temmuz başı çıkılacak”

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