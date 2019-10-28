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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitimi Belgeleri sınavına katılanları uyardı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitimi Belgeleri sınavına katılanları uyardı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitimi Belgeleri sınavına katılanları uyardı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) eğitimi ve sınavına katılıp, talep edilen vesikalık fotoğraf ve belgeleri ibraz etmeyenlerin, ADB ve KMT belgelerinin basılmayacağı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ADB ve KMT sınavına girenlerin, bir adet başvuru formu, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik ve ehliyet fotokopisi ile, kamu görevlisi olmayanların, adli sicil kaydı veya sabıka kaydı ibraz etmelerinin gerektiği, bunun 19 Ekim ’de sadece KMT eğitimi ve sınavına katılanlar için de geçerli olduğu belirtildi.

Sürüş ehliyeti olmayanlar veya 18 yaşından küçük olanların, bir kamu sağlık kuruluşundan temin edilecek sağlık raporunu en kısa zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkilere ulaştırmaları gerektiği de kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Tüm katılımcıların fotoğraf ve belgeleri tamamlandıktan sonra bir dosya halinde ADB ve KMT belgelerinin basımı için Ankara’ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilecektir. Belgelirin basılıp KKTC’ye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesinin ardından belge harcı ödemesi için, bakanlığımızın internet sitesinde bir C-kodu (ödeme kodu) listesi yayımlanacaktır. 19 Ekim’deki sınava katılanlar ismlerinin karşısında yer alan C-kodu ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesinden veya Halkbank İnternet Şubesi’nden ödeme yapabilecektir. Ödemeyi yapanlar, ADB ve/veya KMT belgelerini alabilmeleri için banka dekontunu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.”    

ADB eğitim ve sınavına katılıp ADB almaya hak kazananlar, 24 metreye kadar motorlu özel tekne kullanma yetkisine sahip olacak. 24 metreye kadar olan telsizli özel tekneler, yalnızca ADB ve KMT belgesi sahipleri tarafından kullanılabilecek.

13 TEMMUZDAKİ SINAVA KATILIP BELGE ALMAYA HAK KAZANANLARA ÇAĞRI

Bu arada, 13 Temmuz’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADB eğitimi ve sınavına katılanların , Amatör Denizci Belgelerini, mesai saatleri dahilinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alabilecekleri de belirtildi.

Açıklamada, “Amatör Denizci Eğitim ve Sınavına katılıp belge harcı ödemesi yapamayanlar için oluşturulan ‘ödeme kodları’ (C kodları) bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmıştır” denildi.

Amatör Denizci Eğitim ve Sınavına katılıp, belge harcı yatıramayanların, internet sitesinde  “13 Temmuz Adres belge harcı C Kodu /Eksik Evrak Listesi” ne ulaşıp isminin karşısında yazan “C kodunu” kullanarak, KKTC’de bulunan herhangi bir Halkbank şubesi veya Halkbank İnternet Şubesinden ödeme yapabilecekleri kaydedilen açıklamada, “Aynı listede başvuru formu ibraz etmeyen katılımcılar da belirtilmiştir. 13 Temmuz 2019’daki sınava katılıp ADB almaya hak kazananlar ancak başvuru formu ibraz etmeyen ve belge harcı ödemesi yapmayanlar, en kısa zamanda başvuru formu ve belge harcı ödemesi yapıldığını gösteren banka dekontu ile Bayındırlık ve Ulatırma Bakanlığına gelmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için 0392 601 15 35’ten arayabilirsiniz” denildi.  

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