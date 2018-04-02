Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı aylık basın bültenini yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçtiğimiz ay çeşitli basın yayın kuruluşlarına verdiği mülakatlarda ve katıldığı canlı yayın programlarında bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Atakan'ın açıklamalarından satır başları: Telekomünikasyon Dairesi'nin akıbeti ne olacaksa olsun, mevcut yapının iyileştirilmesi için çalışmalara başladık. Posta Dairesi'ne personel alımı için münhal açılacak. Günümüz teknolojisine uygun altyapı çalışmasına başladık. Planlama ve İnşaat Dairesi personel anlamında zayıf bırakıldı. Çeşitli bakanlıklardan teknik personelin Planlama ve İnşaat Dairesi'ne alıp merkezi proje birimi oluşturma düşüncesindeyiz. Limanlar konusunda kamu-özel ortaklığı şeklinde adım atılacaksa Ercan'daki yanlışlıkları yapmamakta kararlıyız. 2018 için bakanlığa ayrılan hibelerin tek bir kuruşu geri gitmeyecek. Halk ödediği vergilerin hizmet olarak geri döndüğünü görmeye başlayacak. Geçitkale Havaalanı'nın atıl durmaması lazım. Doğal afet anında bir alternatif olabilecek bir meydan.

BAKAN ATAKAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trafik ve yol güvenliği konusunda 20 yıllık projeksiyon ortaya koymayı amaçlıyoruz. Toplu taşımacılık alanında paydaşlarla bir çalıştay yapacağız. 2019'un başında da ilk adımları atmayı amaçlıyoruz. 3. ülke vatandaşları, KKTC ehliyeti alabilmek için geceleri de olmak üzere 20 saat ders alma ve sınava girmek zorunda kalacak. 27 dönümlük bir arazi, trafik eğitiminin yanı sıra Araç Kayıt Mukayitliği, Ehliyet Dairesi gibi birimlerin toplanacağı entegre bir alan olacak. İnternet üzerinden seyrüsefer harcı ödenmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor.

DENETİMLER SÜREKLİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi ekipleriyle PGM Trafik Şubesi ekipleri mart ayı boyunca Çatalköy-Değirmenlik Yolu'nda (Girne dağ yolu) ağır vasıta denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonucu işletme izni olmayan ve kapasitesinin üzerinde yük taşıyan şoförlere ve yüklemeleri yapan işletmelere ceza kesildi. Bakan Atakan, başta Girne dağ yolu olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına akıllı kantar içeren elektronik denetleme sistemlerinin yerleştirilmesi sonrası, kamyonların işletme izni ve taşıdıkları ağırlık ile ilgili bilgilerinin anında tek merkezde toplanacağını ve kuralların dışında hareket eden kamyon sahipleri ile işletmelere caydırıcı cezalar getirileceğini açıkladı. 28 T izni iptal edildi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi tarafından geçmişte verilen 28 turistik T izni, geçtiğimiz ay "partizanlık ve keyfilik" nedeniyle iptal edildi. Bakan Atakan bu konuda yaptığı açıklamalarda yeni T izni iptallerinin gündemde olduğunu aktardı.

HALE GETİRİLDİ ABONELERE KÜÇÜK BİR HATIRLATMA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Telekomünikasyon Dairesi, sabit hat abonelerine geçmişten süregelen bir uygulamanın yürürlükte olduğunu hatırlattı. Buna göre Şubat 2013'ten beri şebeke içi sabit hatlı telefonlardan, haftanın 6 günü saat 19.00 ile 07.00 arası ve pazar günleri gün boyunca yapılan konuşmalar faturalara yansımıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler tarafından hazırlanan görselde "Haftanın 6 günü saat 19.00'dan 07.00'ye, pazar günleri ise 24 saat boyunca şebeke içi/sabit hatlı telefonlar arası konuşmaların ücretsiz olduğunu biliyor muydunuz?" ifadeleri yer aldı. Basın ve sosyal medyada oldukça ilgi gören görse Facebook üzerinden yaklaşık 49 bin kişiye ulaştı. Çatalköy-Değirmenlik Yolu’nu (Girne dağ yolu) daha güvenli hale getirmek için 5 Mart 2018’de başlayan ve üç hafta süreceği tahmin edilen bakım ve onarım çalışmaları 12 Mart 2018’de tamamlanarak yola getirilen süreli kullanım kısıtlaması ertesi gün kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 5000 m2, 1700 ton asfalt yama çalışması yapılırken trafik ve yol güvenliğinin artırılması için hasarlı oto korkuluk tamirleri, trafik işaret levhalarının yenilenmesi ve yol çizgilerinin yeniden çizilmesi çalışmaları başlatılıp en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

3 HAFTADA TAMAMLANMASI BEKLENEN GİRNE DAĞ YOLU BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI BİR HAFTADA TAMAMLANDI

"Bu yolu daha güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" Çatalköy-Değirmenlik Yolu’nu (Girne dağ yolu) daha güvenli hale getirmek için 5 Mart 2018’de başlayan ve üç hafta süreceği tahmin edilen bakım ve onarım çalışmaları 12 Mart 2018’de tamamlanarak yola getirilen süreli kullanım kısıtlaması ertesi gün kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 5000 m2, 1700 ton asfalt yama çalışması yapılırken trafik ve yol güvenliğinin artırılması için hasarlı oto korkuluk tamirleri, trafik işaret levhalarının yenilenmesi ve yol çizgilerinin yeniden çizilmesi çalışmaları başlatılıp en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

MECLİS'TE MAĞUSA LİMANI'NA ÖZEL VURGU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçtiğimi ay Telekomünikasyon Dairesi, Posta Dairesi ve Karayolları Dairesi’nin Gazimağusa şubelerini ve Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti. Bakan Atakan, söz konusu dairelerde ve özellikle Gazimağusa Limanı’nda yıllardır ötelenen sorunları yerinde tespit ederek notlar aldı. Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 214 milyon 357 bin 200 TL’lik bütçesi geçtiğimiz ay Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan bütçe görüşmeleri sırasında oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis konuşmasında Gazimağusa Limanı’nın durumuna atıfta bulunan Atakan, Gazimağusa Limanı’nın bir ucundan diğerine utanarak yürüdüğünü ifade ederek, dünyadaki hiçbir limanın bir ucundan diğer ucuna bu şekilde kontrolsüz girilemeyeceğini belirtti. Bakan Atakan, Gazimağusa'daki sorunların süratle çözülmeye başlanacağını açıkladı.