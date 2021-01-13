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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı için öngörülen 298 Milyon 977 Bin 200 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğuyla onayladı ve genel kurula sevk etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesine ilişkin oylamada, CTP milletvekilleri ret oyu verdi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin oylamasının ardından bugünkü çalışmasını tamamladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ile Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bürokratları katılarak, görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan toplantıya komite üyeleri CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısında ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, HP Milletvekili Tolga Atakan ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komite düzeyinde görüşülmesine yarın Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleriyle devam edecek.

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