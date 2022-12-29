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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı dolandırıcılığa karşı uyardı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahipleri, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri konusunda uyardı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı dolandırıcılığa karşı uyardı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahipleri, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri konusunda uyardı.

“Seyrüsefer harcını internetten ödemek isteyen ve Google üzerinden “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahipleri, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri ile karşılaşmaktadır.

Son olarak, yine aynı amaçla “seyrüsefer.com” ve “bubgov.mobi/gv-online-vergi” alan adlarını kullanan iki internet sitesi tespit edilmiştir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu sitelerin engellenmesi için hemen harekete geçmiştir.
Motorlu araçların seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği tek adres, Vergi Dairesi’ne ait “https://online.vergi.gov.ct.tr” adresidir. Bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi “www.bub.gov.ct.tr” üzerinden de bağlantı verilmektedir.
Araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı”

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