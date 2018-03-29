Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'dan ticari araç işletme izinleriyle ilgili işlemler hakkında duyuru

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TRAFİK DAİRESİ İZİNLENDİRME VE DENETLEME ŞUBESİ’NE YAPACAKLACAK TİCARİ ARAÇ İZİN YENİLEME BAŞVURULARI ANINDA SONUÇLANDIRILACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yapılacak ticari araç işletme izni yenileme başvuru işlemleri, gerekli harcın yatırılmasıyla birlikte anında tamamlanıp yenilenmiş ticari izin başvuru sahibine verilecek.

Ticari araç sahipleri, bu hafta başından itibaren Lefkoşa’daki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi İzinlendirme ve Denetleme Şubesi’ne yapacakları işletme izni (A-B-T-Z) yenileme başvurularıyla birlikte gerekli harcı yatırmalarının ardından yenilenmiş ticari işletme izinlerini anında alabiliyor.

Bu arada geçmişte izin yenileme başvurusu yapan, harcını yatıran ve makbuzunu alan ancak yenilenmiş izni almayan ticari araç sahiplerinin, bakanlığa gelerek yenilenmiş izinlerini almaları gerekmektedir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kaymakamlıklar aracılığıyla yapılan ticari işletme izni yenileme başvurularının, gerekli harcın yatırılmasının ardından en geç 1 (bir) ayda sonuçlandırılacağını belirtmişti. Geçmişteki uygulama nedeniyle kaymakamlıklar aracılığıyla yapılan ticari araç işletme izni yenileme işlemleri çok uzun bir süre alıyordu.

