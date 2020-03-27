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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:İnternet kurulumu için teknik servisler hizmete giriyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:İnternet kurulumu için teknik servisler hizmete giriyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:İnternet kurulumu için teknik servisler hizmete giriyor

İnternet Servis Sağlayıcıları 15 Mart gününden bu yana sadece arıza giderme için çalışıyordu, artık internet kurulumu için de çalışacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı;

‘Küresel Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bireysel izolasyon teşvik edilirken, en temel ihtiyaçlardan biri haline gelen internet (online) üzerinden eğitim, online alışveriş, online vezne işlemleri, internet üzerinden bilgiye ulaşım ile vatandaşların yurtiçi ve yurtdışındaki yakınlarıyla bağlantı kurma talebinde artış gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 15 Mart 2020’den bugüne kadar abonelerine sadece arıza giderme servisi sağlayan İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS), gelen yoğun talep üzerine 30 Mart 2020 Pazartesi’nden itibaren kurulum hizmeti sunmaya başlayacaktır.
ISS’lere gelen kurulum/yeni abonelik talepleri, personelin ve abonelerin sağlığını tehlikeye atmamak için en üst düzeyde önlem alınarak gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda kuruluma gidilmeden önce mekanda yaşayanların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınacak, kuruluma giden personel (1 kişi), verilen adrese varıp aracından indikten hemen sonra tek kullanımlık koruyucu kıyafet, eldiven ve maske takacaktır.
Kurulumu yapacak olan teknik personel mümkün olduğunca ev/mekan içerisine girmeyecek, girmesi gereken durumlarda ise evde ikamet edenler ile mesafesini koruyarak çalışmalarını tamamlayacaktır. Kurulum gerçekleştikten sonra teknik personel, koruyucu kıyafeti, eldiveni ve maskesini kurulum yaptığı adresin dışında bırakacaktır. ‘ dedi.

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