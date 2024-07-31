Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan toplu taşıma hamlesi: Trafik rahatlayacak

Trafikte artan yoğunluğu hafifletmek için yeni toplu taşıma çalışmaları yolda. Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, bu çalışmaların kısa süre içinde hayata geçeceğini ve trafiğin rahatlayacağını açıkladı.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, toplu taşıma ile ilgili çalışmaları olduğunu ve yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade etti.

Yollarda artan araç trafiği ile ilgili alarma geçen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’de eksikliği son derece hissedilen toplu taşıma ile ilgili çalışmalar yapıyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Aydın, “Trafikte de rahatlamalar olacak” dedi. Aydın, çalışmalar hayata geçtikten sonra trafikte olacak olan rahatlamanın gözlemlenebileceğini dile getirdi.