Baykal’ın son sağlık durumu: Beyin fonksiyonları iyiye gidiyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP’nin eski genel başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın son durumuyla ilgili “Beyin fonksiyonları iyiye gidiyor” dedi.

Baykal, 16 Ekim’de sol tarafıda uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve beynine giden damarlardan birinin tıkandığı anlaşılmıştı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde üç ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakımda uyutulan Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Erkan İbiş şunları söyledi: “Deniz beyin şuuru kapalı. Beyin fonksiyonları küçük de olsa gün gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Kafatasının açılan kısmının kapatılmasını dışarıda bırakırsak artık errahi müdahaleye gerek yok. Beynin toparlanması sabır alır. Bekleyip gelişmelere göre değerlendirme yapmamız gerekir.”