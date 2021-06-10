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Bayrak dikilmesi kararı iptal!

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Kamuoyunda da kültürel dokuya zarar vereceği endişesiyle tepki çeken kararın iptali Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Bayrak dikilmesi kararı iptal!

Kamuoyunda da kültürel dokuya zarar vereceği endişesiyle tepki çeken  kararın iptali Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Ne olmuştu?

Mağusa'da izinsiz olarak tarihi surlara BETON döküldü bayrak dikilmiş, tartışmaları da beraberinde getirmişti. 

Akkule üzerinde bulunan boşluğa direklerin tutturulması için dökülen 4 metrekare çapında 30 santim kalınlığındaki taban betonlar birçok vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Eski eserler dairesinin bu beton zeminlerin dökülmelerine karşı olumsuz görüş vermesine rağmen yine de oraya döküm yapılıp bayrak direklerinin dikilmesi birçok Mağusalı tarafından esefle karşılanmıştı.

 

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